Ministrul Justiției: CCR poate cere procedură accelerată la CJUE / Ce urmează după noua amânare a Curții Constituționale

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat pentru HotNews că, în cazul în care va decide să sesizeze Curtea Europeană de Justiție, CCR poate cere o procedură accelerată.

Întrebat de HotNews cât timp ar putea dura o decizie a Curții Constituționale privind pensiile magistraților, dacă CCR va decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Radu Marinescu a spus că totul depinde de durata procedurilor.

El a explicat și că CCR poate cere Curții Europene o procedură accelerată, ceea ce ar însemna că CJUE poate da un verdict mai rapid: „Chestiunea e așa: dacă se decide sesizarea CJUE cu întrebare preliminară se poate cere o procedură accelerată, care, dacă nu e admisă, va duce cauza în procedura normală”.

„Este o situație de excepție. Nu o regulă”, a mai spus ministrul, întrebat dacă se întâmplă des ca CJUE să accepte cererile de procedură accelerată.

Într-o intervenție la Antena 3, oficialul a spus că la ora actuală subiectul „este în afara sferei justiţiei, fie că o vedem din perspectivă administrativă executivă, prin Ministerul Justiţiei, fie că o vedem din perspectivă judiciară, în sfera instanţelor de judecată”, deoarece CCR „este un organism independent”.

„Nu există un timp predefinit pentru realizarea actului de justiţie. În egală măsură, însă, există o responsabilitate pentru timpul alocat. Asta înseamnă că fiecare termen într-o procedură judiciară trebuie justificat, trebuie să reflecte o anumită activitate şi să asigure o anumită perspectivă”, a mai declarat Radu Marinescu, citat de News.ro.

Cât poate dura o eventuală procedură la CJUE

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a declarat, miercuri, la Parlament, că o procedură la CJUE ar putea dura un an și jumătate sau doi:

„Undeva între un an jumate si doi ani de zile durează o procedură în fața CJUE. Vă spun din propria mea experiență, am avut astfel de proceduri, am susținut cauza și a durat un an jumătate. Dacă sunt foarte rapizi cei de la CJUE pentru că văd că este o problemă sensibilă, poate am avea o șansă”.

Noua solicitare a Liei Savonea către CCR

CCR a decis în ședința de miercuri să amâne din nou, pentru a cincea oară, verdictul pe legea care micșorează pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare. Această amânare a fost decisă pentru ca judecătorii să poată analiza solicitarea făcută de președinta ÎCCJ, Lia Savonea, privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Citește și A cincea amânare pe legea privind pensiile magistraților. CCR amână o decizie pentru a analiza solicitarea ÎCCJ

Marți, cu o zi înainte de ședință, Înalta Curte de Casație și Justiție condusă de Lia Savonea a solicitat CCR să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a se stabili dacă modificările la pensiile magistraților propuse de Guvernul Bolojan respectă Dreptul Uniunii Europene.

„Utilizarea mecanismului sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene reprezintă un instrument esențial pentru asigurarea interpretării și aplicării unitare a dreptului european, precum și pentru consolidarea cooperării dintre instanțele naționale și jurisdicția Uniunii”, a motivat ICCJ.