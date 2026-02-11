Sari direct la conținut
UPDATE

Ministrul Justiției: CCR poate cere procedură accelerată la CJUE / Ce urmează după noua amânare a Curții Constituționale

HotNews.ro
Ministrul Justiției: CCR poate cere procedură accelerată la CJUE / Ce urmează după noua amânare a Curții Constituționale
Radu Marinescu. Inquam Photos / Codrin Unici

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat pentru HotNews că, în cazul în care va decide să sesizeze Curtea Europeană de Justiție, CCR poate cere o procedură accelerată.

Întrebat de HotNews cât timp ar putea dura o decizie a Curții Constituționale privind pensiile magistraților, dacă CCR va decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Radu Marinescu a spus că totul depinde de durata procedurilor.

El a explicat și că CCR poate cere Curții Europene o procedură accelerată, ceea ce ar însemna că CJUE poate da un verdict mai rapid: „Chestiunea e așa: dacă se decide sesizarea CJUE cu întrebare preliminară se poate cere o procedură accelerată, care, dacă nu e admisă, va duce cauza în procedura normală”.

„Este o situație de excepție. Nu o regulă”, a mai spus ministrul, întrebat dacă se întâmplă des ca CJUE să accepte cererile de procedură accelerată.

Într-o intervenție la Antena 3, oficialul a spus că la ora actuală subiectul „este în afara sferei justiţiei, fie că o vedem din perspectivă administrativă executivă, prin Ministerul Justiţiei, fie că o vedem din perspectivă judiciară, în sfera instanţelor de judecată”, deoarece CCR „este un organism independent”.

„Nu există un timp predefinit pentru realizarea actului de justiţie. În egală măsură, însă, există o responsabilitate pentru timpul alocat. Asta înseamnă că fiecare termen într-o procedură judiciară trebuie justificat, trebuie să reflecte o anumită activitate şi să asigure o anumită perspectivă”, a mai declarat Radu Marinescu, citat de News.ro.

Cât poate dura o eventuală procedură la CJUE

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a declarat, miercuri, la Parlament, că o procedură la CJUE ar putea dura un an și jumătate sau doi:

„Undeva între un an jumate si doi ani de zile durează o procedură în fața CJUE. Vă spun din propria mea experiență, am avut astfel de proceduri, am susținut cauza și a durat un an jumătate. Dacă sunt foarte rapizi cei de la CJUE pentru că văd că este o problemă sensibilă, poate am avea o șansă”.

Noua solicitare a Liei Savonea către CCR

CCR a decis în ședința de miercuri să amâne din nou, pentru a cincea oară, verdictul pe legea care micșorează pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare. Această amânare a fost decisă pentru ca judecătorii să poată analiza solicitarea făcută de președinta ÎCCJ, Lia Savonea, privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Citește și
A cincea amânare pe legea privind pensiile magistraților. CCR amână o decizie pentru a analiza solicitarea ÎCCJ

Marți, cu o zi înainte de ședință, Înalta Curte de Casație și Justiție condusă de Lia Savonea a solicitat CCR să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a se stabili dacă modificările la pensiile magistraților propuse de Guvernul Bolojan respectă Dreptul Uniunii Europene. 

„Utilizarea mecanismului sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene reprezintă un instrument esențial pentru asigurarea interpretării și aplicării unitare a dreptului european, precum și pentru consolidarea cooperării dintre instanțele naționale și jurisdicția Uniunii”, a motivat ICCJ.

Citește și
„Va dura cam doi ani amânarea”. Un fost președinte CCR explică ce se va întâmpla dacă demersul ÎCCJ are succes

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro