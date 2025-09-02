Ministrul Justiției convoacă la discuții conducerile celor mai importante instituții din justiție. Care sunt temele ședinței

Întâlnirea are ca scop discutarea măsurilor prevăzute în Programul de Guvernare 2025-2028, în domeniul eficientizării justiției civile și penale, potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Justiției.

La ședință, au fost convocați de ministrul Radu Marinescu președinții Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului General, Uniunii Naționale a Barourilor din România, Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România și Școlii Naționale de Grefieri.

Printre temele invocate de minister se numără digitalizarea actului de justiție, actualizarea taxelor judiciare de timbru și stabilirea acestora ca venit suport pentru investițiile în infrastructura judiciară, identificarea unor metode pentru eficientizarea punerii în aplicare a procedurii administrării probelor de către avocați sau consilieri juridici, identificarea unor sancțiuni, inclusiv procesuale, eficiente și disuasive în cazul celor care formulează plângeri contravenționale cu rea-credință ori vădit neîntemeiate și identificarea unor soluții alternative, toate acestea în scopul degrevării activității instanțelor judecătorești.

„În acest proces de analiză va fi luat în considerare și faptul că, în prezent, se află în dezbatere parlamentară anumite inițiative legislative care au ca obiect amendarea legislației relevante, ce ar putea avea impact asupra reducerii duratei proceselor și asupra eficientizării activității instanțelor de judecată”, precizează ministerul.

Unul dintre obiectivele din programul de guvernare subliniat și de minister în comunicat este reducerea duratei de soluționare a cauzelor și punerea eficientă în executare a hotărârilor judecătorești.

Acest obiectiv este în strânsă conexiune cu alte măsuri deosebit de importante, precum promovarea unor instrumente alternative de soluționare a proceselor în instanță, instituirea cadrului legal pentru soluționarea la distanță a litigiilor cu profesioniști, introducerea unor proceduri adecvate de filtrare a sesizării instanțelor, apte să conducă la reducerea inflației de cauze care nu necesită o soluționare judiciară, digitalizarea instanțelor judecătorești, prin generalizarea dosarului electronic și revizuirea cadrului legislativ, în special a normelor de procedură.

Întâlnirea urmează să aibă loc joi, 4 septembrie, la sediul Ministerului Justiției.