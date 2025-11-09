Ministrul Justiției despre pensiile speciale: „Nu știu dacă se iau de la gura copiilor, însă magistrații nu sunt dușmani ai societății”

Ministrul Justiției Radu Marinescu a afirmat, la Digi24, că reforma pensiilor magistraților nu se va putea face prin „antagonizări sociale”. Referindu-se la afirmația recentă a vicepremierului Oana Gheorghiu, după care banii pentru pensiile speciale sunt luați din alte părți, inclusiv de la „gura unui copil flămând”, ministrul a spus că el este obligată să nu ducă discuția „într-o coordonată patetică”.

„Banii se iau de undeva, nu știu dac că se iau de la gura copiilor, însă magistrații nu sunt dușmani ai societății, nu sunt persoane care trebuie damnate. Dacă nu mai avem încredere în ei, nici în statul de drept nu mai avem încredere”, a spus Radu Marinescu, când i s-a cerut să comenteze afirmația Oanei Gheorghiiu și replica venită de la judecătorul Alin Ene, membru al CSM.

Ministrul a spus că reforma pensiilor trebuie făcută astfel încât să atingă obiectivul fixat în programul de guvernare, de reducere a vârstei de pensionare, precum și să obținem banii europeni, care sunt condiționați de această reformă.

„Nu vom reuși să facem acest lucru prin antagonizări sociale”, a spus Marinescu adăugând că, deocamdată, legea pe care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea a fost declarată neconstituțională din rațiuni extrinseci, de formă, fiind riscantă o nouă evaluare la CCR, în care s-ar evalua și conținutul legii.

„Am obligația să nu transform lucrurile într-o coordonată patetică, ci să fiu rațional pentru a atinge rezultatul dorit de societate, să luăm banii eruopeni, să avem și reperul de creștere a vârstei de pensionare”, crede ministrul Justiției.

Referindu-se la poziția partidului din care face parte, PSD, Marinescu a spus că social-democrații își doresc în primul rând ca reforma să fie realizată.

„Pensionarea la 50 de ani nu s-a făcut de către PSD. PSD vrea să facă reforme, dar una care să producă efecte, nu să se lovească de zidul constituțional. Deocamdată, legea s-a lovit de el (…) Eu nu critic proiectul de lege, dar cred că trebuie să găsisem acel instrument de lucru în care să se atingă o formă de echilibru care să ducă la finalitatea acestei legi”, a mai spus Marinescu.

Oana Gheorghiu, criticată dur interiorul CSM

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, la Digi 24, că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali, pensiile speciale fiind, în opinia ei, „un fel de Caritas”.

Întrebată cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraţilor, Oana Gheorghiu a răspuns: „Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj – le-aş spune că îi înţeleg. Este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat. (…) Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând.”

Judecătorul Alin Ene, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, a afirmat, într-o postare pe Facebook, că afirmația vicepremierului Oana Gheorghiu, potrivit căreia pensiile speciale sunt „un fel de Caritas” pe care statul român nu și-l permite, reprezintă „o incitare la ură de clasă în formă ură”. Magistratul s-a arătat revoltat și de afirmația făcută de Gheorghiu după care plata acestor pensii se face cu „bani luați de la gura unui copil flămând”.

El o acuză pe Oana Gheorghiu de manipulare până în punctul în care aceasta se transformă în incitare împotriva unei categorii sociale.

„Este inacceptabilă opoziția artificială între magistrați și „copilul flămând” sau „spitalul fără medicamente”. A construi o asemenea opoziție artificială nu este doar manipulare ieftină – este o metodă de antagonizare socială, o invitație la resentiment colectiv, o incitare la ură de clasă în formă pură, nedemnă de funcția de vicepremier. Este o retorică de divizare socială, folosită istoric pentru a identifica „dușmani interni” și a canaliza resentimente publice”, susține Alin Ene.