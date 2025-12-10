Ministrul Justiției răspunde criticilor președintelui Nicușor Dan: „MJ este conștient că există probleme în sistemul judiciar”

Ministrul Justiției Radu Marinescu a declarat, pentru HotNews, referitor la observațiile președintelui Nicușor Dan legate de „lipsa de voință” a Ministerului Justiției de a rezolva problemele sistemului judiciar, că MJ nu poate interveni în actul de justiție, dar are voința de a participa la eforturile de corectare a acestor probleme.

„Președintele are toată îndreptățirea să reacționeze la preocupările societății și așteptările legitime ale cetățenilor”, a declarat Radu Marinescu pentru HotNews.

„Ministerul nu poate interfera în actul de justiție”

Ministrul a spus că MJ este implicat în realizarea programului de guvernare asumat de către toate partidele din coaliție

„Ministerul Justiției aplică programul de guvernare care a fost conceput de toate partidele din coaliție. Acest program vizează modernizarea și eficientizarea justiției și răspunde așteptărilor societății. Ministerul Justiției face parte din guvernul care încearcă să reformeze pensiile de serviciu, chestiune care constituie un răspuns la așteptările societății”, a spus Marinescu.

Pe de altă parte, ministrul invocă faptul că MJ nu poate să se implice direct în actul de justiție, care este de competența magistraților, însă asta nu înseamnă că ministerul nu este conștient de problemele sistemului judiciar.

„Ministerul Justiției acționează în limitele competențelor sale și nu poate interfera în actul de justiție, aplicarea corectă și cu celeritate a legii fiind atributul magistraților, în contextul independenței justiției, care sunt și responsabili de modul cum își îndeplinesc atribuțiile. Ministerul Justiției este conștient ca există probleme în sistemul judiciar și are voința de a participa, în limitele competențelor legale și ale Constituției, la acțiunile instituționale conjugate pentru corectarea acestora”, a mai spus Radu Marinescu.

Criticile președintelui

„Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic”, scrie Nicușor Dan într-o reacție pe X în care anunță că a văzut documentarul Recorder „Justiție Capturată”. „Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție”, continuă președintele.

„Nu vreau să scuz în vreun fel politicul. Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Numirile procurorilor-șefi au fost politice. Societatea vorbește de mult de probleme în justiție fără să vedem, la nivelul Ministerului Justiției, voință de a intra cu adevărat în ele”, scrie Nicușor Dan în postarea făcută pe X.

Marinescu evocă limitele competențelor MJ

Tot pe tema anchetei Recorder, ministrul Radu Marinescu a făcut o serie de precizări printr-o postare pe contul său de Facebook. Referindu-se pe „pretinsa manipulare a justiție în diferite cazuri judiciare de prim plan”, Marinescu spune că aceste lucruri trebuie investigate de către Inspecția Judiciară și CSM, precum și de instanțe, întrucât Ministerul Justiției nu poate interveni în soluționarea unor cauze.

În ce privește prescripția penală specială, reglementată prin OUG 71/2022, Radu Marinescu amintește că era o obligație asumată prin PNRR. „Așadar MJ și-a îndeplinit competențele în legiferarea unui cadru modern pentru a asigura independența și funcționarea eficientă a justiției, mai departe acestea ținând de autoritatea judecătorească, parchete și CSM”, comentează ministrul.

El susține că nu poate face aprecieri despre „capturarea” CSM câtă vreme membrii săi, aleși de către magistrați, au fost desemnați cu respectarea legii.

„Dacă există situații concrete de abuz, neglijență, favorizare sau corupție în exercitarea funcției judiciare acestea trebuie prompt investigate și sancționate și MJ susține necesitatea combaterii oricărei forme de pervertire a actului de justiție de la exigențele obiectivității imparțialității și aflării adevarului”, scrie Marinescu.

„În justiție sunt încă chestiuni de corectat și acest lucru trebuie făcut în mod responsabil și profesionist”, a conchis ministrul.