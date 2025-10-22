Ministrul lituanian al apărării a demisionat după o dispută cu premierul pe tema cheltuielilor militare

Dovile Sakaliene a demisionat din funcția de ministru al apărării în Lituania, miercuri, după o dispută cu prim-ministrul Inga Ruginiene pe tema cheltuielilor pentru apărare din țara baltică, potrivit AFP.

Sakaliene a anunțat într-o postare pe Facebook că ea și Ruginiene, care face parte tot din Partidul Social Democrat (LSDP) al Lituaniei, au „idei fundamental diferite despre cum să consolideze apărarea”.

Premierul a descris demisia ministrului ca fiind „inevitabilă”, întrucât nu poate accepta ca „neînțelegerile și problemele să apară într-un domeniu atât de important precum apărarea”.

Lituania, care se învecinează cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad, și-a consolidat armata în contextul războiului dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022, temându-se că ar putea fi următoarea țintă a Moscovei.

Disputa dintre premier și ministrul apărării a început după ce au luat parte săptămâna trecută la o întâlnire cu analiști din domeniul apărării, în urma căreia unii dintre participanți au spus că nu se mai așteaptă ca guvernul să își respecte promisiunea de a cheltui 5% din Produsul Intern Brut pentru apărare.

În 15 octombrie, Ruginiene a anunțat că proiectul de buget de stat pentru 2026 prevede o alocare de 4,8 miliarde de euro pentru apărare, reprezentând 5,4% din PIB.

Miercuri, premierul și-a exprimat hotărârea de a face eforturi pentru a se asigura că bugetul apărării „continuă să crească”.

În plus, Ruginiene a acuzat-o pe Sakaliene că dă dovadă de o „lipsă totală de voință” de cooperare.

Lituania este guvernată de o coaliție de partide, în special de LSDP și formațiunea populistă Zorii lui Nemunas.

La summitul din iunie de la Haga, NATO a stabilit o nouă țintă pentru cheltuielile cu apărarea ale celor 32 de state membre, care s-au angajat să le majoreze la 5% din PIB până în 2035.

În 2024, peste un sfert dintre țările Alianței cheltuiau sub ținta anterioară, de 2% din PIB, potrivit celor mai recente estimări ale NATO.