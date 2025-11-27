Ministra Mediului anunţă că va obliga rafinăriile să publice măsurătorile de poluare a aerului. „Sunt frecvent depăşiri foarte mari”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că datele primite în urma monitorizării calităţii aerului la Ploieşti arată că frecvent se înregistrează depăşiri „foarte mari” ale poluanţilor. Rafinăriile au obligaţia de a face propria monitorizare a calităţii aerului, transmiţând datele către Agenţiile pentru Protecţia Mediului, dar nu au şi obligaţia de a publica aceste date. Prin urmare, Buzoianu anunţă că va emite un ordin de ministru pentru ca autorităţile să publice datele privind calitatea aerului primite de la rafinării, scrie News.ro.

„Din staţiile pe care le avem, reiese foarte clar că sunt frecvent depăşiri, depăşiri foarte mari, noi deja avem aceste date care în fiecare săptămână de confirmă. Următorul pas, din punctul meu de vedere, este transparenţa”, a afirmat, joi, Diana Buzoianu.

Aceasta a explicat că rafinăriile au obligaţia să facă măsurători prin care să monitorizeze calitatea aerului, dar nu sunt obligate să publice aceste date, ci doar să le transmită instituţiilor de mediu.

„În perioada imediat următoare voi pregăti un ordin pentru ca toate datele care sunt date către APM-uri să fie şi urcate pe site-uri şi atunci le vom pune, transparent, pe site – cel mai probabil pe cel al Ministerului Mediului, dacă nu, pe site-ul ANMAP. Oricum, într-o formă în care toată lumea să aibă acces. Repet, datele deja arată că sunt depăşiri foarte mari, dar următorul pas este să fie şi transparent, ca oamenii să ştie”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ea spune că nu vrea să se discute despre închiderea industriei, ci despre adoptarea de către industria din România a aceloraşi tehnologii care au fost adoptate în alte ţări europene, ea dând ca exemplu Austria, care are la Viena o rafinărie.