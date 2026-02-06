Ministrul Mediului, despre construcțiile ilegale de pe litoral: „Raportul fusese ținut la sertar” / „Beach baruri și restaurante deja au început să fie dărâmate”

Ministrul Diana Buzoianu a declarat că ține de instanțe să stabilească de la caz la caz soluții în privința construcțiilor ilegale de pe litoral și a spus că demersurile vor dura „ani de zile, dar semnalul pe care îl transmitem foarte clar este că nu mai întoarcem capul de la ilegalități”.

Diana Buzoianu a vorbit, vineri, la Digi24, despre raportul privind situația terenurilor din zona costieră, despre care spunea miercuri că arată că „peste 4000 de construcții – unele blocuri cu mai multe etaje – sunt ridicate pe terenuri care ar fi trebuit să aparțină statului român”.

„Fiecare dintre aceste situații reprezintă un caz punctual, care va trebui să fie analizat în instanță și să fie găsită o soluție de la caz la caz (…). Vorbim inclusiv de clădiri care au fost ridicate ilegal pe zona de plaje în formă de beach baruri sau restaurante, care deja au început să fie dărâmate. Acolo lucrurile sunt un pic mai ușor de realizat”, a declarat ministrul Buzoianu.

Ea a spus că în Năvodari au fost „identificate ca fiind ilegale” zeci de construcții „și au fost luate deja măsurile necesare”.

„Avem, de asemenea, situații mult mai complexe, cu blocuri, care, evident, acolo va trebui să fie o analiză foarte serioasă, inclusiv juridică, în instanță, care va dura cel mai probabil ani de zile, dar ce este foarte important este, pe de o parte, că avem acest raport, că el este public în acest moment, deci toată lumea se poate uita pe fiecare localitate în parte (…) și poate să vadă oricine ce construcții au fost ridicate în zona costieră, unde în mod normal acele terenuri ar fi trebuit să fie teren proprietate publică a statului, deci în niciun caz în proprietate privată, nici a UAT-urilor, nici a persoanelor fizice sau juridice”, a explicat Diana Buzoianu.

„Vă dați seama că interesele sunt foarte mari”

Ministrul Mediului a spus că raportul privind situația terenurilor din zona costieră fusese „cerut acum mai bine de trei ani de zile”, dar până acum a fost „blocat, ținut la sertar”.

„A fost nevoie de trei ani de zile (…). Acest raport, care a fost cerut acum mai bine de trei ani de zile, fusese blocat, ținut la sertar. Vă dați seama că interesele sunt foarte mari și putem să înțelegem de ce a fost ținut la sertar atâția ani de zile”, a conchis ministrul.