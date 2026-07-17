Ministrul Mediului, în control pe litoral. A cerut demolarea a zeci de terase de pe plaje

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a mers vineri într-o vizită pe litoral, ea anunţând că 23 de terase au fost descoperite că încălcă legislaţia plajelor. Potrivit ministrului, în anii anteriori, erau undeva la peste 100 de terase, ceea ce arată că operatorii teraselor sunt mult mai atenţi la respectarea legii, informează News.ro.

„Vestea bună este că dacă anul trecut, de exemplu, aproximativ o treime din operatori sub o formă sau alta încălcau prevederile cu privire la construcţiile care erau ilegale pe plajele din România, în momentul de faţă avem doar 23 de cazuri descoperite, deşi numărul controalelor a crescut chiar serios faţă de anul anterior, ceea ce înseamnă că vedem deja că operatorii sunt mult mai atenţi la legislaţie, că respectă într-un număr mult mai mare legislaţia”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă.

Diana Buzoianu a precizat că în acest moment sunt 23 de terase care au fost descoperite că au încălcat legislaţia plajelor.

„În anii anteriori, erau undeva la peste 100 de astfel de terase, în plin sezon. Deci este clar că suntem pe un traseu corect, ne bucurăm să vedem că avem acest rezultat în urma controalelor, în urma comunicării publice, în urma faptului că am trasat o linie roşie pe plajele din România. Cele 23 de terase care sunt în momentul de faţă în această situaţie au fost comunicate către ISC. ISC-ul la rândul lui a comunicat către primării. Avem deja notificări făcute către operatorii respectivi pentru a ridica aceste terase care nu respectă legislaţia”, a precizat ea.

Diana Buzoianu a mai spus că, dacă în termen de 5 zile de la notificarea finală nu vor ridica aceste terase, în mod evident se vor putea aplica sancţiunile prevăzute de contract.

„Una dintre sancţiunile imediate este inclusiv rezilierea contractului pentru închirierea plajei respective, dar eu sper că vom ajunge în punctul în care până şi ultimii operatori vor înţelege că trebuie să fie respectată legislaţia. Vestea bună este că mergând pe teren, pe zonele în care au fost descoperite cele 23 terase, o parte dintre zonele în care am fost noi, 80% din plaja închiriată respecta de fapt prevederile legale”, susține Diana Buzoianu.

Ea a dat ca exemple faptul că se respectă prevederile care spun că 30% din plajă este lăsat ca spațiu pentru oamenii care vin să-și pună un prosop și cea care impune înlocuirea recipientelor din plastic cu cele din materiale biodegradabile.

Ministrul interimar al Mediului a mai spus că aceste terase care nu respect legislaţia, şase sunt în Mamaia şi restul sunt în Constanţa, până la 23.