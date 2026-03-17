Diana Buzoianu, după ce a fost acuzată că face spectacol politic pe litoral: „Cred că românii merită mai mult decât să facă plajă cu fose sau stații GPL îngropate ilegal sub ei”

Reprezentanții agențiilor de turism au acuzat-o de „spectacol politic” pe Diana Buzoianu, după ce aceasta a anunțat controale pe toate plajele de pe litoral, din cauza conductelor ilegale care poluează marea. Contactată de HotNews, ministra a răspuns acuzațiilor ANAT, care spune că aceasta este o problemă veche a litoralului.

„Dacă se știe de ani de zile că au fost încălcate legile, că se deversează tot felul de porcării în ape, că românii se îmbolnăvesc uneori de la acele porcării care se deversează în ape, că avem niște situații periculoase din perspectiva sănătății publice, inclusiv pe siguranță cum a fost cazul cu rezervorul de gaz, care este alternativa decât să zici că ai găsit aceste ilegalități și că nu le mai tolerezi? Care ar putea să fie alternativa Ministrului Mediului? Să spunem: ‘dar continuați, vă rugăm, continuați’?!”, a declarat marți pentru HotNews Diana Buzoianu, ministra Mediului.

Reacția sa vine după ce Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a acuzat-o că a transformat în spectacol politic o problemă veche de pe litoral, respectiv infrastructura deficitară de canalizare, și că declarațiile sale riscă să blocheze sezonul estival.

Aceasta după ce ministra Mediului a anunțat marți, într-un interviu la RRA, că toate plajele de pe litoral vor fi controlate, după ce la Năvodari inspectorii au găsit instalații îngropate în nisip, inclusiv un rezervor de GPL, fose septice și conducte care deversau apă direct în mare.

„Nu cred că putem să acceptăm acest lucru”

„Eu cred că românii merită mai mult decât să facă plajă cu fose îngropate ilegal sub ei și cu stații GPL ilegale îngropate sub ei. S-ar putea să avem o perspectivă diferită, dar pot să accept acest lucru”, a declarat pentru HotNews Diana Buzoianu, ca reacție la acuzațiile ANAT.

Ministra Mediului spune că „una peste alta nu înțelege exact care este cerința” Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

„Deci dacă se știe de ani de zile că au fost încălcate legile, că se deversează tot felul de porcării în ape, că românii se îmbolnăvesc uneori de la acele porcării care se deversează în ape, că avem niște situații periculoase din perspectiva sănătății publice sau periculoase inclusiv pe siguranță cum a fost cazul cu rezervorul de gaz, care este alternativa decât să zici că ai găsit aceste ilegalități și că nu mai le tolerezi? Care ar putea să fie alternativa Ministrului Mediului? Să spunem: ‘dar continuați, vă rugăm, continuați’?! Acesta este turismul care este promovat? Nu cred că putem să acceptăm acest lucru. Cred că reacțiile din spațiu public care au scos la iveală români, care au fost absolut revoltați de această situație, spun totul”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ministra Mediului a subliniat faptul că sunt și operatori care au respectat legislația.

„Dar pentru cei care au încălcat legislația în ultimii ani de zile, trebuie să fie, într-adevăr, un pic dificil în acest moment. Să vadă că nu o să mai poată să continue lucrurile în felul în care au fost făcute în ultimii 10 ani de zile. În loc să se supere pe un Minister care implementează legislația și care asigură siguranța, până la urmă, pentru cetățeni, cred că fiecare dintre noi suntem o cheiță într-un sistem care trebuie să facă funcționale niște servicii minimale pentru cetățeni”, a precizat ministra Mediului.

Se dorește să spunem că se pot îngropa ilegal fose în plajele din România?

HotNews i-a semnalat ministrei Mediului că ANAT atenționează marți că „dacă nu se iau urgent măsuri pentru punerea la dispoziție a infrastructurii sau, cel puțin, pentru reglementarea temporară a situației existente, consecințele vor fi evidente pentru toată lumea: plajele vor deveni spații improprii, iar experiența turiștilor va avea de suferit grav”.

„Aș vrea să înțelegem un pic ce se cere exact prin acest comunicat. Se cere să poată să fie construite ilegal în continuare terase și să facem niște excepții de la întregul cod urbanistic pentru plajele din România? Se dorește să spunem că se pot îngropa ilegal fose în plajele din România? Se dorește să se menționeze expres că doar pentru operatorii de pe plajele din România vom putea să îngropăm GPL-uri? Care este exact cerința? Pentru că dacă în numele turismului se doresc aceste lucruri, nu cred că este un lucru pe care și-l doresc și românii”, a spus Diana Buzoianu.

Această problemă trebuie rezolvată de primării

Ministra a spus că în perioada următoare va fi aplicată legislația și că este în desfășurare o licitație publică pentru închirierea plajelor, unde s-a înscris un număr record de operatori comerciali.

„Asta ne dă încredere că anul acesta vom putea să avem niște plaje mai civilizate. Condițiile care au fost impuse în Caietul de Sarcini sunt destul de dure. Vom urmări respectarea acestor condiții care au fost puse acolo unde ele pot fi realizate, pentru că, așa cum am menționat inclusiv operatorii economici, da, avem această situație în care primăriile care de 20 de ani de zile au obligația, de exemplu, să livreze utilități și canalizare lângă plaje, nu au făcut acest lucru în ultimii 20 de ani. Pare că anul acesta este pentru prima dată în care operatorii descoperă că obligația neîndeplinită de 20 de ani de zile de către UAT-uri îi împiedică și pe ei să își îndeplinească obligația.

Cum se va rezolva situația?

„Această problemă trebuie să fie rezolvată de către primării. Responsabilitatea Ministerului Mediului este să ne asigurăm că cetățenii sunt în siguranță pe plajele din România”, a spus Diana Buzoianu.

Aceasta a spus că la licitația publică pentru închirierea plajelor s-au înscris peste 300 de operatori pentru aproximativ 60 de terenuri/sectoare din plajă.

„În perioada imediat următoare vom afla care au fost operatorii economici care au câștigat licitația. Ei vor trebui să respecte condițiile care au fost trecute în caietele de sarcini. Una dintre condiții este ca respectivele construcții care se vor ridica să îndeplinească condițiile trecute în PUZ. E adevărat că Năvodari nu mai are un PUZ aprobat de foarte mulți ani de zile. Dar asta este o responsabilitate pe care o are primăria”, a spus ministra.

„Până la momentul în care se vor face acești pași”, a continuat Diana Buzoianu, „respectivii operatori vor putea să construiască în limita aprobată astăzi, care este într-adevăr mult mai mică decât ceea ce s-a construit în ultimii ani de zile pe plaje. Vorbim aici de bici, restaurante, trase, în fine, toate aceste construcții care apar pe plajele din România.”

„Au pus în pericol sănătatea publică”

ANAT mai spun în comunicatul dat marți că „eliminarea peste noapte a soluțiilor existente, fără a pune nimic în loc, nu este reformă, este blocaj”.

Ce spune ministra despre această acuzație?

„Deci faptul că ei s-au gândit să îngroape ilegal fose și au numit asta soluție, nu o face în realitate soluție. Este o ilegalitate, rămâne în continuare ilegalitate. Au pus în pericol securitatea publică, sănătatea publică, lăsând în urmă, după ce au eliberat spațiile respective, operatori care au avut terase ilegale construite pe acele zone, după ce au plecat, au lăsat… Înțelegem cu toți ce au lăsat în urmă”, a spus aceasta.

Ce amenzi s-au aplicat?

„Pentru aceste ilegalități care au fost identificate, dacă nu mă înșel, amenda a fost de 30.000 de lei pentru fiecare sector în parte. Avem peste 100 de situații în care au fost identificate terase sau construcții ilegale care deja au fost dezafectate. Vorbim de undeva la 60 de construcții în Năvodari și restul pe alte plaje din România”, a mai precizat ministra.