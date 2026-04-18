Ministrul Mediului va sesiza DNA, după controalele din Delta Dunării. „Nu e piesă de teatru de Caragiale”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat sâmbătă că raportul corpului de control în ceea ce privește situația din Delta Dunării va fi trimis la Agenția Națională de Integritate (ANI) și la Direcția Națională Anticorupție (DNA), precum și că există „motive suficiente pentru a fi demisă conducerea” Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (ARBDD).

„Gunoiul nu poate fi ascuns sub preș la infinit”, a declarat ministrul, sâmbătă, într-o postare pe Facebook în care a prezentat „doar câteva dintre lucrurile total aberante descoperite de corpul de control al ministerului”.

Ea l-a acuzat pe guvernatorul Deltei, Bogdan-Ioachim Bulete, că a propus în 2024 o reorganizare a ARBDD „prin care a creat o direcție mamut unde s-a pus pe sine însuși director”.

„Hârtiile arată așa: domnul Guvernator Bulete îl întreabă oficial pe domnul director Bulete dacă dorește să fie director pentru noua direcție mamut creată. Iar domnul director Bulete îi răspunde domnului Guvernator Bulete că da, își dorește noua funcție creată. Nu e piesă de teatru de Caragiale. Era România anului 2024. Vom notifica ANI și DNA pentru aceste aspecte”, a declarat Diana Buzoianu.

„Au fost pierdute fonduri europene”

Ministrul Mediului susține că „au fost pierdute fonduri europene pentru proiecte de digitalizare care ar fi permis scoaterea corupției din procesul de emitere de avize și permise”.

„28 de milioane de lei nu au fost accesați deși dosarul proiectului era pregătit. Domnul Bulete a refuzat să dea acceptul firmei contractate să depună hârtiile pentru a fi accesate fondurile. Oare de ce?”, a adăugat Diana Buzoianu.

Ea a spus despre controalele de pe teren că au fost utilizate „ca un instrument de opresiune, nu pentru a scoate real ilegalitățile la lumină”.

„An după an au fost realizate controale repetate la unii operatori economici, în timp ce alții nu au fost niciodată deranjați. Au fost găsite cazuri cu operatori care au fost verificați de 5 ori la câteva zile distanță. Iar acolo unde au fost găsite probleme nu au fost date și documentele doveditoare să arate că au fost aplicate amenzi sau că a fost urmărită apoi aplicarea măsurilor impuse în urma controlului”, a mai declarat ministrul.

Funcționari sancționați pentru „divergențe de opinie”

Ministrul Mediului susține că au existat cazuri în care guvernatorul Deltei a sancționat funcționari publici pentru „divergențe de opinie”, chiar dacă în comisiile disciplinare fusese propusă clasarea cauzei.

„Au fost descoperite cazuri în care funcționari publici au fost trimiși în comisiile disciplinare și, după ce comisiile respective au propus clasarea cauzei pentru că nu existau fapte care ar fi putut fi sancționate, guvernatorul Deltei a propus sancționarea pentru «divergențe de opinie» sau a propus direct aplicarea unor sancțiuni fără nicio justificare”, a mai declarat ministrul Diana Buzoianu.