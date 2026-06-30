Ministrul Muncii, despre azilele din Bihor: „În 2016, am cerut ca persoana în cauză să fie sprijinită pentru a intra în legalitate” / Fost ministru: „Existau informații multe despre ce se întâmplă acolo”

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, spune că încă din 2016 a cerut ca Viorel Pașca, liderul asociației care a exploatat sute de persoane vulnerabile în Bihor, să fie ajutat să primească autorizațiile necesare de funcționare a azilelor. Și Florin Manole, fost ministru al Muncii, a spus că în trecut a trimis Corpul de Control să verifice cazul, despre care a afirmat că „nu vorbim despre o situație nouă și necunoscută”.

Ministrul interimar Dragoș Pîslaru a avut marți o reacție la ancheta DIICOT privind asociația condusă de Viorel Pașca, care a exploatat în ultimii șase ani 380 de persoane vulnerabile, unele bolnave. Ministrul spune că acestea sunt transportate de urgență în centre specializate și sunt supravegheate medical.

Pîslaru mai scrie că el, în calitate de ministru al Muncii în 2016, a cerut „ca persoana în cauză să fie sprijinită pentru a intra în legalitate”, însă Pașca a refuzat.

„Soluția era licențierea activității și funcționarea într-un cadru legal clar, cu standarde, verificări și responsabilități asumate.Acest lucru a fost refuzat cu obstinație de persoana respectivă, pe motiv că activitatea era desfășurată ca persoană fizică”, a scris ministrul în mesajul de pe Facebook.

„Într-o măsură a fost totul băgat sub preș”

De la momentul sesizării, Pîslaru afirmă că persoane vulnerabile au continuat să fie aduse în azilele din Bihor, întrucât nu exista o lege pentru oprirea unei astfel de activități, dacă nu există licențele și autorizațiile necesare.

„De atunci, situația a rămas total ambiguă: oamenii vulnerabili continuau să fie găzduiți acolo, însă cadrul legal nu oferea instrumente pentru sancționarea sau oprirea unei activități desfășurate de o persoană fizică, în afara sistemului licențiat de servicii sociale. Nu spun că nu s-ar fi putut face mai mult pe zona publică – într-o măsură a fost totul băgat sub preș și lucrurile au mers înainte. Cu ridicat din umeri”, a mai scris ministrul.

Fost ministru al Muncii: „Existau informații multe despre ce se întâmplă acolo”

Întrebat marți în Parlament despre asociația care funcționa ilegal în Bihor, Florin Manole, fost ministru al Muncii în Guvernul Bolojan, a declarat jurnaliștilor că a trimis acolo Corpul de Control al ministerului.

„Am cerut un raport la nivel județean printr-un control efectuat de prefectură. Am fost nemulțumit de acel raport care nu părea să explice întreaga situație la adevărata sa anvergura, motiv pentru care am trimis Corpul de Control de la București. Existau informații multe despre ce se întâmplă acolo. Au fost politicieni care au fost acolo”, a spus Manole.

Întrebat dacă consideră că gruparea descoperită de DIICOT a beneficiat de protecție politică, Manole a răspuns:

„Vreau să mă exprim cu moderație. Pot să spun că atâta timp cât exista în presa locală, știau oamenii politici din județ. Iar raportul Corpului de Control de la nivel județean părându-mi-se nesatisfăcător, am trimis raportul la Parchet. Nu vreau să folosesc etichete și să dau eu sentințe politice. Eu însumi am aflat din media centrală despre acel caz. Nu vorbim despre o situație nouă și necunoscută, din pacate”.

„Azilele groazei” din Bihor

Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut marți zeci de percheziții în cazul unei reţele acuzate că, sub paravanul unei asociaţii umanitare, în ultimii șase ani a exploatat sute de persoane vulnerabile, unele cu afecțiuni psihice, aduse din mai multe spitale din ţară. Este vorba despre Asociaţia Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă, al cărui lider este Viorel Pașca, care îngrijește circa 380 de persoane vulnerabile.

Potrivit autorităților, liderii grupării au obţinut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donaţii, pensii, indemnizaţii şi alte ajutoare şi beneficii sociale.

Potrivit Poliției Române, cercetările arată că, începând cu anul 2020, o persoană, de 55 de ani, în calitate de lider, împreună cu alte trei persoane, ar fi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, structurată, la care ar fi aderat și pe care ar fi sprijinit-o alți șapte membri, în scopul obținerii de foloase patrimoniale din activitatea de exploatare a unor persoane vulnerabile.

De asemenea, poliția spune că investigațiile au arătat că persoanele vătămate, care au decedat în spațiile deținute de către grupul infracțional organizat, au fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare.

Ancheta DIICOT apare la un an după după dezvăluirile făcute de jurnalista Digi 24 Carla Tănasie privind azilul ilegal deținut de Pașca.

