Ministrul Muncii: Eliminarea CASS pentru mame și veterani este „o măsură simbolică” și nu presupune „vreun efort bugetar foarte mare”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame și veterani este „o măsură simbolică” și că nu ar trebui pus accentul pe impactul bugetar al acesteia.

„Este vorba de o măsură de reparație morală, pentru că nu presupune vreun efort bugetar foarte mare”, a spus el.

Potrivit ministrului, România are nevoie de o politică demografică mai amplă, iar revenirea la scutirea de CASS reprezintă doar un pas în această direcție.

„România are nevoie de o politică demografică. Doar a scuti de CASS, adică a reveni la o situație pe care am avut-o până la sfârșitul anului trecut, nu este suficient, dar este totuși un pas înainte. În loc să mergem în direcția bună, aceea de a avea o politică demografică de care toată Europa simte nevoia, noi am mers puțin în direcția greșită. Este vorba de peste 140.000 de beneficiari, majoritatea mame, care ar fi scutite. Deci, din martie, dacă am putea să ne așezăm tot în marja anterioară.

Au fost multe măsuri luate cu PSD la masă, dar, în același timp, am spus public, în conferințe de presă și în dezbateri, prin vocea președintelui partidului, a miniștrilor sau a multor altor membri, cu ce nu suntem de acord, de exemplu CASS la pensii”, a spus Manole.

Florin Manole a reiterat că măsura propusă are un caracter simbolic și nu unul bugetar.

„Am avut câștig de cauză, alteori nu am avut câștig de cauză, dar suntem totuși un partid de stânga între trei partide de dreapta. Este o măsură simbolică, nu este vorba despre un impact bugetar. În sensul recunoștinței pentru niște oameni care s-au jertfit, din fericire nu cu prețul vieții, dar totuși cu niște repercusiuni pentru această țară. Este vorba, încă o dată, de o măsură de reparație morală, pentru că nu presupune vreun efort bugetar foarte mare”, a spus el.

PSD propune eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame, pentru veterani de război și pentru beneficiarii de venit minim de incluziune.