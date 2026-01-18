Ministrul Muncii, întrebat dacă a fost afectat personal de majorările de taxe: „A plătit soţia mea, eu nu am o proprietate” / Florin Manole readuce în discuţie impozitarea progresivă

Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, a readus în discuţie impozitarea progresivă, ca o soluţie pentru „un sistem fiscal mai echitabil”, în contextul creşterilor de taxe, apreciind că majorarea impozitelor pe proprietate i-a afectat în special pe românii cu venituri mici. Întrebat dacă a fost afectat personal de aceste majorări, Manole a răspuns: „Au plătit părinţii mei şi soţia mea, pentru că eu nu am o proprietate. Dar da, impozitele au crescut considerabil”.

Ministrul Muncii a fost întrebat, duminică seară, la Digi 24, dacă majorările de taxe şi impozite pe proprietate de la 1 ianuarie 2026 l-au afectat personal, el răspunzând că nu are o proprietate şi că cei care au plătit sunt părinţii şi soţia sa, relatează News.ro.

„Au plătit părinţii mei şi soţia mea, pentru că eu nu am o proprietate. Dar da, impozitele au crescut considerabil. Nu e nicio excepţie pentru niciun om, toţi am simţit asta, sigur, cu mai mare apăsare pentru cei cu venituri mai mici. Soţia a plătit pentru casa din Chitila aproximativ 1.200 de lei, faţă de 400-500 de lei anul trecut. A fost o creştere consistentă”, a afirmat Florin Manole.

Manole a subliniat că aceste creşteri de impozite au fost resimţite cel mai mult de către cei cu venituri reduse, explicând că problema reală nu o reprezintă impactul asupra familiilor cu venituri mari, ci efectul disproporţionat asupra celor cu resurse financiare limitate.

„Nu cei cu venituri mari din această ţară sunt problema atunci când vorbim despre impozitele pe proprietate. Nu o să fiu aici ridicol şi să zic că bugetul familiei a avut un impact enorm din chestiunea asta. Dar pentru oamenii cu venituri mici, această impozitare s-a simţit foarte mult şi asta este o problemă”, a spus ministrul Muncii.

„Singura soluţie este impozitarea progresivă”

În acest context, Florin Manole a readus în discuţie impozitarea progresivă. „Asta este singura soluţie pentru orice ţară civilizată din Uniunea Europeană. Singura soluţie este impozitarea progresivă”.

Potrivit ministrului Muncii, aceasta este soluţia „pentru a nu pune presiune egală pe cei cu venituri mici şi pe cei cu venituri mari”.

„Impozitarea progresivă are în spate rapoarte ale Comisiei Europene, ale Băncii Mondiale şi analize care arată cât de mulţi bani am putea colecta în plus. Este extrem de importantă”, a mai spus el.