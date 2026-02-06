Ministrul Muncii vrea o intervenție „rapidă și fermă” în domeniul ride-sharing. „Într-un singur control au fost găsiți 716 lucrători fără forme legale”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat vineri că autoritățile trebuie să intervină „rapid și ferm în reglementarea” domeniului ride-sharing, în care vor continua controalele.

Oficialul a spus că, „în Constanța, într-un singur control, săptămâna trecută, au fost găsiți 716 lucrători fără forme legale”.

„Toți, în domeniul ride-sharing! Este un număr enorm, care dovedește că trebuie să intervenim rapid și ferm în reglementarea acestui domeniu. Continuăm controalele, și pe alte domenii, pentru că drepturile celor care muncesc trebuie respectate cu strictețe”, a adăugat ministrul Manole, vineri, în postarea de pe Facebook.

Inspecția Muncii a precizat, într-un comunicat de presă, că în cadrul controalelor din perioada 26-30 ianuarie „au fost depistate 1.026 de persoane care prestau muncă nedeclarată”.

„Dintre acestea, 716 persoane au fost identificate în județul Constanța, lucrând pentru angajatori din domeniul ride-sharing. Această acțiune de amploare a fost realizată printr-un control mixt, efectuat de inspectorii de muncă împreună cu reprezentanții ANAF”, se mai arată în comunicat.

Inspecția Muncii a descris combaterea muncii la negru drept „un obiectiv prioritar”.