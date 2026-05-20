Ministrul Oana Țoiu, atac direct la ministrul israelian al Securității Naționale: Comportament inacceptabil

Ostilitatea şi umilirea publice faţă de membrii „flotilei pentru Gaza” arătate de ministrul israelian Ben Gvir sunt „inacceptabile”, afirmă ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, scrie Agerpres.

„Tratamentul voluntar abuziv asupra echipei flotilei şi a protestatarilor, mulţi cetăţeni europeni, este împotriva dreptului la demnitate umană. Cerem eliberarea imediată şi în siguranţă a membrilor flotilei, conform standardelor internaţionale, concomitent cu respectarea dreptului acestora la asistenţă consulară şi la demnitate umană fundamentală. Sperăm că acest incident va fi tratat cu maximă responsabilitate şi că acest comportament de umilire nu va mai avea loc”, a scris Oana Ţoiu, miercuri, într-o postare pe platforma X.

Ministrul israelian al securităţii naţionale, politicianul de extremă-dreapta Itamar Ben Gvir, i-a vizitat miercuri pe cei circa 430 de activişti ai „flotilei pentru Gaza” aduşi în portul Ashdod după ce ambarcaţiunile lor au fost interceptate de marina militară israeliană şi a publicat apoi un videoclip în care membrii acestei flotile apar în faţa sa în genunchi şi cu mâinile legate la spate, în timp ce el îi batjocoreşte, relatează agenţiile Reuters, AFP şi EFE.

„Bun venit în Israel!”, spune în videoclip respectivul ministru, zâmbind în timp ce flutură un drapel israelian şi în faţa sa activiştii flotilei sunt îngenuncheaţi forţat, cu mâinile încătuşate la spate şi cu capetele în pământ, iar dintr-un difuzor se aude imnul Israelului.

„În acest mod îi primim pe susţinătorii terorismului”, spune acelaşi ministru într-un mesaj pe reţeaua de socializare X, unde a distribuit imaginile. El reafirmă apoi poziţia guvernului israelian conform căreia misiunea menită să transporte ajutoare umanitare pentru populaţia din Fâşia Gaza şi care a încercat spargă blocada maritimă impusă de Israel enclavei palestiniene din anul 2007 ar echivala cu susţinerea grupării islamiste Hamas.

State europene care au cetăţeni printre membrii flotilei interceptate de Israel au protestat faţă de modul în care au fost trataţi aceştia de ministrul israelian.

Astfel, Spania, ce are 44 de cetăţeni printre activiştii reţinuţi de Israel, l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Israelului la Madrid şi i-a transmis acestuia un protest faţă de tratamentul „monstruos, nedemn şi inuman” aplicat de Israel activiştilor „flotilei pentru Gaza”.