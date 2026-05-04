Ministrul Pîslaru, despre prima de carieră didactică: „Avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei”, dar lipsește un aviz

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a precizat luni, că guvernul condus de Ilie Bolojan nu a putut aproba acordarea de prime de carieră didactică deoarece nu a primit la timp avizul Consiliului legislativ. „Mâine dimineață la 8:30 sperăm să-l avem, ca să putem adopta într-o ședință de guvern extraordinară acest act”, a spus Pîslaru.

Avizul Consiliului legislativ are rol consultativ, dar este obligatoriu pentru adoptarea oricărui proiect de act normativ, în eventualitatea unor posibile contestații de legalitate la Curtea Constituțională.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a fost întrebat luni când va adopta guvernul primele de carieră didactică profesorilor.

„O să vă rog să-mi permiteți să-mi exprim speranța ca până mâine dimineață la 8:30, Consiliul legislativ (CL) ne va da avizarea necesară, care nu a fost dată astăzi, ca să putem adopta acest proiect” a declarat ministrul Pîslaru.

Acesta a subliniat că este un proiect la care se lucrează de mult și tot ce mai lipsea pentru a fi adoptat în ședința de luni a fost acest aviz.

„E vorba de a modifica ordonanța 58 pentru a putea oferi primele respective din bani europeni. Avem modificare de program, avem banii puși deoparte, avem tot ce ne trebuie ca sa putem da profesorilor cei 1500 de lei. Ce ne lipsește în acest moment este avizul Consiliului legislativ. Mâine dimineață la 8:30 sperăm să-l avem ca să putem adopta într-o ședință de guvern extraordinara acest act”, a spus Pîslaru.

Acesta a spus că în aceeași situație se mai află o altă Ordonanță de urgență privind terenurile agricole, care este jalon în PNRR.

„De altfel mai există încă o Ordonanță de urgență crucială care e jalon pe PNRR legată de terenurile agricole, una dintre reformele cruciale, care este în aceeași situație: are toate avizele și nu are avizul CL. Era o chestie minunată să vedeți cum guvernul Bolojan are responsabilitatea de a scoate de pe masa încă o reforma critică a PNRR cu noul ministru al Agriculturii interimar care s-a dat peste cap efectiv zilele acestea, e vorba de dl vicepremier Tanczos Barna, care făcut minuni ca să putem să avem acest proiect adoptat. Sperăm în înțelepciunea și sprijinul colegilor de la CL să ne poată da aceste avize pana mâine dimineață la 8:30” a mai spus acesta.

Premierul Ilie Bolojan va participa marți, 5 mai, de la ora 11:00, la dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură, inițiate de 254 de deputați și senatori, în Plenul Reunit al Parlamentului.

Prima de carieră didactică va avea o valoare nominală de 1.500 lei net

Personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, precum și personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul universitar de stat aflat în activitate în anul școlar/universitar 2025–2026 va beneficia de o primă de carieră didactică în acest an școlar/universitar, potrivit proiectului de ordonanță de urgență.

Prima de carieră didactică va avea o valoare nominală de 1.500 lei net și va fi acordată începând cu luna mai.

Prima de carieră didactică se va acorda sub forma unei măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic pentru participare la cursuri de pregătire profesională, achiziția de cărţi de specialitate și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora, precum şi alte categorii de cheltuieli necesare derulării actului educațional, pentru personalul din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv cadrele didactice, didactice auxiliare, pentru personalul didactic având gradul didactic de conferenţiar, şef de lucrări/lector şi asistent universitar, precum şi pentru personalul didactic auxiliar, din sistemul de învăţământ universitar de stat, aflat în activitate.

Minimum 65% din valoarea primei va fi utilizat pentru cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării.

Lista cursurilor de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării, precum și lista furnizorilor acreditați vor fi publice pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

Bugetul măsurii este estimat la 413,778 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021–2027.

Pentru anul școlar/universitar 2025–2026, prima de carieră didactică va putea fi utilizată până la finalul anului școlar, respectiv până la 31 august 2026 pentru învățământul preuniversitar și până la 30 septembrie 2026 pentru învățământul universitar.