Ministrul polonez de externe a așteptat trei luni să răspundă la un mesaj disprețuitor al lui Musk. Ocazia a venit acum: „E mai greu decât credeai”

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a profitat de conflictul dintre Donald Trump și Elon Musk pentru a-i răspunde miliardarului care l-a jignit în luna martie în contextul unei dispute privind serviciul Starlink furnizat armatei ucrainene.

Atunci, Musk i-a spus lui Sikorski, într-o postare pe rețeaua sa X: „Taci, om mic”.

Acum, la aproape trei luni distanță, ministrul polonez de externe a dat „reply” la postare, adăugând: „Vezi, mare om, politica e mai grea decât credeai”.

