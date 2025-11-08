Sari direct la conținut
Rogobete, despre cei care refuză cardul de sănătate: Se filmează și transmit aceste mesaje pe TikTok, dar cele mai multe cipuri le are telefonul

Card de sănătate, Foto: AGERPRES
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, TVR Info, că, „din păcate, există un procent destul de mare de oameni care cred încă în nanoboti” şi care refuză cardurile de sănătate, iar cei care transmit aceste mesaje se filmează pe TikTok, cele mai multe cipuri având chiar telefonul mobil.

„Din păcate există un procent destul de mare de oameni care încă cred în nanoboti, care cred că medicina se face cu apă, cu aer şi cu energie şi care refuză aceste carduri, din frica de a fi cipaţi. Nu sunt ironic, e o realitate”, a declarat Rogobete despre refuzul de a primi cardul de sănătate de către unele persoane, citează News.ro.

El a precizat că o perioadă vor funcţiona şi cardurile de sănătate vechi, însă treptat se va renunţa la ele.

„Mai mult decât atât, cei care transmit aceste mesaje se filmează pe TikTok şi cele mai multe cipuri, de fapt, le are telefonul mobil”, a mai spus ministrul Sănătății.

