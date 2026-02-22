Ministrul Rogobete spune că a acționat bine în cazul anunțurilor pe Facebook despre avionul HiSky: „Asta înseamnă organizare și coordonare din timp, nu improvizație. Asta înseamnă responsabilitate ”

Ministrul Sănătății a avut o primă reacție după ce a fost criticat pentru modul în care a comunicat pe tema avionului HiSky, întors duminică pe Aeroportul Otopeni după ce a fost semnalată activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, și susține că „este complet absurd” să fie acuzat că a creat „panică”.

Reacția oficialului vine după ce Asociația Companiilor Aeriene Românești, care reprezintă, printre altele, companii ca HiSky și Tarom, a spus că este „inacceptabil ca un reprezentant al Guvernului să posteze mesaje de tip «breaking news» prin care să inventarieze numărul de ambulanțe și unități de terapie intensivă pregătite, sugerând iminența unui dezastru”, în cazul unui „incident tehnic minor” care a declanșat „o procedură de siguranță standard”.

Alexandru Rogobete susține că „nu existau alte date certe” când a fost „informat că un avion cu 180 de pasageri la bord s-a depresurizat și se întoarce la Otopeni”, în afara faptului că „aeronava trebuie să survoleze pentru a-și reduce greutatea înainte de aterizare”.

„Rolul meu, ca ministru al Sănătății, nu este să reacționez după ce se întâmplă ceva grav. Rolul meu este să fiu pregătit înainte. Într-un scenariu negativ, vorbeam despre posibilitatea unor victime multiple. Iar victimele multiple nu se tratează pe pistă. Se tratează în spitale. Spitale care, în acest moment, funcționează cu un grad de ocupare de peste 90%. Asta înseamnă organizare și coordonare din timp, nu improvizație”, a declarat ministrul, duminică seară, într-o postare pe Facebook.

El a spus că a „convocat spitalele de urgență din București într-o celulă de criză”.

„Le-am informat, le-am pus în alertă și am asigurat coordonarea necesară. Am menținut legătura directă cu Aeroportul București, Ministerul Transporturilor și Departamentul pentru Situații de Urgență. Asta înseamnă responsabilitate”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a mai afirmat că, și în cazul unei aterizări în siguranță, „puteau exista pasageri cu hipoxie, atacuri de panică sau alte probleme medicale care necesitau spitalizare”, un scenariu pentru care „trebuia să fim pregătiți.

„A spune că am creat panică pentru că am informat public și am pus sistemul în alertă este complet absurd. Informarea înseamnă transparență. Iar transparența, într-o situație potențial critică, înseamnă încredere. Imaginați-vă, însă, scenariul invers: 20–30 de pacienți ajung simultan la spitale și noi nu suntem pregătiți. Atunci ce am fi spus? Îmi asum decizia de a reacționa prompt. Îmi asum decizia de a comunica. Pentru că prevenția și pregătirea nu sunt motive de scuză, sunt obligații. Este dezamăgitor ca, atunci când îți faci treaba la timp, să fii acuzat că ți-ai făcut treaba. Eu aleg să fiu pregătit. De fiecare dată”, a conchis ministrul.

Avionul HiSky a revenit de urgență la Otopeni

Un avion al companiei HiSky cu 186 de persoane la bord, care pornise duminică într-un zbor pe ruta București-Hurghada, a revenit de urgență pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” după ce pilotul „a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei”, conform comunicatului transmis de reprezentanții aeroportului.

În timp ce avionul se afla în aer și urma să revină la Otopeni, ministrul Sănătății a anunțat că a „convocat la Ministerul Sănătății o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București”, „pentru a preveni o situație critică și pentru a asigura, dacǎ situația o impune, o coordonare rapidă și eficientă”. În postare, Alexandru Rogobete a nominalizat Ambulanța și 6 spitale din București.