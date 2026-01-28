Ministrul Sănătăţii anunță înfiinţarea unui Centru de Management al Obezităţii la Institutul Parhon

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunță înfiinţarea, în cadrul Institutului Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon” din București, a unui Centru de Management al Obezităţii, unde această afecţiune va fi abordată interdisciplinar.

„Înființăm Centrul de Management al Obezității în cadrul Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”, dedicat celor care au nevoie de o abordare medicală corectă, coerentă și pe termen lung”, anunță Alexandru Rogobete, marți, pe Facebook.

Potrivit lui, în cadrul acestui centru, obezitatea va fi abordată interdisciplinar, cu planuri personalizate de tratament și monitorizare pe termen lung.

„Obezitatea este una dintre cele mai serioase provocări medicale ale prezentului, prin efectele în lanț pe care le produce – asupra sănătății oamenilor și asupra presiunii puse pe sistemul sanitar. Lipsa intervenției integrate înseamnă complicații, costuri mai mari și suferință care putea fi prevenită. Acest centru este o soluție construită responsabil. Afecțiunea este abordată interdisciplinar, cu implicarea specialiștilor în endocrinologie, nutriție, diabet, cardiologie, psihologie și, atunci când este necesar, chirurgie bariatrică. Vorbim despre evaluare completă, planuri personalizate de tratament, monitorizare pe termen lung și programe de educație pentru sănătate și prevenție. Nu doar intervenție punctuală, ci un parcurs medical corect, de la diagnostic până la urmărirea pacientului în timp”, arată ministrul Sănătăţii în postare.

El explică totodată că această inițiativă răspunde unei „nevoi reale și în creștere”, iar beneficiile sunt clare: acces mai rapid la servicii integrate, diagnostic corect, tratament coordonat, reducerea riscului de complicaţii şi o calitate a vieţii mai bună pentru pacienţi.

Foto articol: © Jean Paul Chassenet | Dreamstime.com