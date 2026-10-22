Ministrul Sănătății anunță realocarea de fonduri pentru UPU și Ambulanță: „Am identificat proiecte pentru care anumite mecanisme pot fi amânate”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat realocarea a 150 de milioane de lei pentru finanțarea Unităților de Primiri Urgențe și a serviciilor de ambulanță.

Oficialul a precizat că este vorba despre o redistribuire a unor fonduri alocate pentru alte proiecte.

„Am identificat proiecte pentru care anumite mecanisme pot fi amânate cu 30–40 de zile, până la rectificarea bugetară, fără a compromite continuarea acestora”, a scris Rogobete, joi, într-o postare pe Facebook.

El a precizat că sumele vor trebui „reîntregite” la rectificarea bugetară, „astfel încât proiectele să își continue parcursul”.

„Presiunea asupra sistemului de medicină de urgență era deja foarte mare. Atât de mare încât, în eventualitatea unei situații de urgență majoră, riscul unui blocaj era greu de evitat”, a adăugat ministrul Sănătății, care a mai spus că „dificultățile bugetare” nu trebuie lăsate „să se transforme într-o criză a sistemului de urgență”.

Contre cu fostul premier pe tema lipsei de fonduri

Sâmbătă, într-o ședință a conducerii PNL, Ilie Bolojan a prezentat situația unităților de primiri urgențe afectate de lipsa de fonduri, criticând modul în care Ministerul Sănătății a gestionat bugetul.

„În mod iresponsabil, fie din incompetenţă, fie în mod premeditat, Ministerul Sănătăţii a alocat la începutul anului sume total insuficiente pentru funcţionarea acestor unităţi”, a declarat Ilie Bolojan, citat de News.ro.

Rogobete – care în aprilie, odată cu retragerea PSD din fostul guvern, demisionase de la Ministerul Sănătății, dar a revenit odată cu învestirea Guvernului Niculescu – a spus că pe 2 februarie trimisese o adresă oficială „în care prognoza pentru anul 2026 a fost de 32 de miliarde de lei”. Chiar și așa, potrivit social-democratului, legea bugetului a avut „un deficit din start de aproape cinci miliarde” de lei în sectorul sănătății.

„Morocănos așa, cum ieșea el la televizor, ne explica tuturor cum oamenii politici trebuie să își asume responsabilitatea pentru faptele lor. Eu îl rog pe domnul Bolojan să își asume responsabilitatea pentru incompetența macroeconomică pe care a avut-o la începutul acestui an, în care a tăiat cu barda de sus până jos în mod egal la toate domeniile, fără să țină cont de specificitatea unor domenii”, a declarat ministrul Rogobete, miercuri seară, la Antena 3.