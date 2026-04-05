Ministrul Sănătăţii, despre Mircea Lucescu: „Din păcate, este în stare critică”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, la Antena 3 CNN, că fostul selecționer al Naționalei de fotbal, Mircea Lucescu, „este în stare critică”. El a fost mutat la Terapie Intensivă, după ce starea lui s-a agravat, ca urmare a infarctului miocardic suferit vineri.

„Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Acesta a precizat că Lucescu este îngrijit, la terapie intensivă.

„Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a mai arătat Alexandru Rogobete, despre starea antrenonorului.

Diagnosticul lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, este internat la Spitalul Universitar din București din 29 martie, după ce i s-a făcut rău înaintea antrenamentului echipei naționale de fotbal.

El urma să fie internat vineri, 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardic acut, a anunțat Spitalul Universitar. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Mircea Lucescu a fost transferat la Terapie Intensivă, după ce starea i s-a agravat.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul in secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public daca situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea si demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a transmis Spitalul Universitar duminică dimineață, într-un comunicat de presă.

În urmă cu o săptămână, Mircea Lucescu a fost transportat și internat la Spitalul Universitar, după ce a suferit o tahicardie ventriculară la antrenamentele dinaintea partidei cu Slovacia (0-2), de marți. El trebuia să fie externat vineri, când a suferit însă un infarct miocardic acut.