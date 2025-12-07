Ministrul Sănătății spune că „tot mai mulți medici români plecați în Europa vor să se întoarcă acasă”. Măsura propusă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că medicii români care doresc să revină în țară se lovesc de „un obstacol dureros”, și anume că „birocrația și anumite zone de interes din spitale blochează recunoașterea profesională a unor oameni excepționali”.

În fața acestui blocaj „administrativ”, oficialul propune o schimbare legislativă pentru ca „medicii români din Europa să se poată transfera direct pe posturile vacante din România”.

„Tot mai mulți medici români plecați în Europa vor să se întoarcă acasă (…). Dar există încă un obstacol dureros: birocrația și anumite zone de interes din spitale blochează recunoașterea profesională a unor oameni excepționali. Sunt medici care așteaptă luni întregi după o hârtie, după o semnătură, după o aprobare banală. Totul doar pentru că unii se tem că un medic mai tânăr, mai pregătit, mai bun le-ar putea lua locul. Este absurd. Este nedrept. Este intolerabil”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică, într-o postare pe Facebook.

„Propun și susțin o schimbare legislativă clară”

Ministrul susține că nu este vorba despre un blocaj medical, ci despre unul „administrativ”.

„Blocajul nu este medical. Blocajul este administrativ, creat de birocrați cu funcții care nu mai înțeleg că rolul lor este să sprijine sistemul, nu să-l saboteze. De aceea, propun și susțin o schimbare legislativă clară: medicii români din Europa să se poată transfera direct pe posturile vacante din România, pe care le voi face publice pe pagina de internet a Ministerului Sǎnǎtǎții, exact cum se face între spitale din țară – simplu, transparent, corect pentru toată lumea”, a adăugat el.

Alexandru Rogobete a spus că este „hotărât să deschidem ușile pentru cei care vor să revină acasă”.

„Este timpul să deschidem sistemul pentru oameni tineri, bine pregătiți, cu experiență în centre mari europene”, a mai declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.