Ministrul Sănătății spune că vor fi introduse „criterii de performanță” pentru șefii de secție din spitale. Primele trei măsuri anunțate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă la Antena 3 că introducerea criteriilor de performanță va „responsabiliza șeful de secție să răspundă de activitatea care se desfășoară în secția pe care o conduce”.

El a reclamat situațiile „izolate” în care medici angajați în sistemul sanitar de stat pleacă în timpul programului de lucru pentru a activa în sistemul privat.

„Există anumite situații, le-am văzut și public, le cunosc și personal, mi-au fost și semnalate de pacienți, în care anumiți medici, în timpul programului de lucru, de exemplu, la ora 12, activează în sistemul privat, or acest lucru este de neacceptat, pentru că până la urmă majoritatea pacienților sunt în sistemul public, iar (…) eu, ca ministru al Sănătății, am obligația să protejez pacienții care au nevoie de servicii medicale, pe de o parte, și, pe de altă parte, să protejez colegii mei medici și întreg personalul medical, care pe nedrept sunt afectați de aceste situații izolate, dar care au un răsunet important în spațiul public și afectează întreaga tagmă medicală”, a declarat Alexandru Rogobete.

Măsurile anunțate

Ministrul Sănătății a vorbit despre trei măsuri pe care își propune să le implementeze.

„Avem trei măsuri, primele trei măsuri – sigur, va fi un lanț de măsuri de reformă în sistemul de sănătate. Prima măsură am explicat-o deja, vom crește programul de lucru în ambulatoriul de specialitate, în două ture. Apoi, vom crește numărul de instrumente administrative pentru managerul spitalului, pentru că în momentul de față este destul de limitat în a lua decizii de legislație, or această legislație trebuie flexibilizată, iar managerul spitalului are nevoie de mult mai multe instrumente pentru a-și organiza activitatea în interiorul unității sanitare”, a spus Rogobete.

El susține că vor fi introduse „criterii de performanță pentru șeful de secție”.

„O noutate, vom introduce criterii de performanță pentru șeful de secție. Prin această măsură, credem noi, vom stimula munca în echipă, pe de o parte, în interiorul secției, dar vom responsabiliza șeful de secție să răspundă de activitatea care se desfășoară în secția pe care o conduce. Această activitate poate fi cuantificată foarte ușor, număr de pacienți, număr de proceduri medicale, complexitatea cazurilor ș.a.m.d.”, a conchis ministrul Alexandru Rogobete.