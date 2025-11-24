Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la clinica medicului Marek Vâlcu / Snoop a scris că chirurgul vedetelor face operații ORL, fără specialitate ORL, și le impune pacientelor să nu se adreseze justiției

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va trimite Corpul de Control și Inspecția Sanitară la clinica lui Marek Vâlcu, despre care site-ul de investigații Snoop.ro a scris că a făcut rezecții de cornet nazal și septoplastii, deși medicul nu deține specializare ORL, necesară în acest sens.

Luni, într-o conferință de presă, ministrul a spus că a văzut „informațiile din spațiul public” și va „cere Colegiului Medicilor din România să se autosesizeze cât mai rapid” în această privință.

„Voi trimite Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control la această clinică privată pentru a verifica care au fost intervențiile și în ce condiții și dacă se respectă sau nu condițiile minimale legislative pentru funcționarea unei astfel de clinici. Nu am date suplimentare în acest moment’, a declarat Alexandru Rogobete, citat de Agerpres.

Ministrul Sănătății a spus că nu au fost oprite controalele în clinici pentru verificarea respectării normelor.

„Acele controale continuă, nu au fost întrerupte deloc, eu cred că în două săptămâni vom avea un raport final. A fost cel mai mare control de după Revoluție, aș putea spune, când echipa Ministerului Sănătății și echipa Inspecției Sanitare de Stat au verificat absolut toate clinicile private care au cel puțin o sală de operație”, a mai declarat ministrul Rogobete.

Operații ORL, fără specialitate ORL

Site-ul de investigații Snoop.ro a scris, luni, că Marek Vâlcu a făcut, de cel puțin 16 ani, rezecții de cornet nazal și septoplastii. Aceste operații necesită specializarea ORL, pe care medicul nu o deține. Doctorul a confirmat că nu are specializare ORL.

Publicația a discutat cu Monica Feliu, o pacientă care a fost supusă unei intervenții chirurgicale eșuate, descoperind abia apoi că doctorul nu avea dreptul să efectueze operația. Ea susține că și-a pierdut aproape în totalitate simțul mirosului și din cauza apneei severe apărute după intervenția chirurgicală este nevoită să doarmă numai cu aparat de respirație CPAP.

„Speranța mea de viață este mult diminuată din cauza faptului că mi-a distrus iremediabil capacitatea de respirație. Și nu o spun eu, asta mi-au explicat cel puțin zece experți în chirurgie ORL din țară și străinătate care au refuzat să mă opereze. Mi-au spus că zona nu mai poate fi abordată chirurgical din cauza intervenției din 2021. Pe scurt, am devenit un caz inoperabil și irecuperabil”, a declarat Monica Feliu.

Monica Feliu a semnat, odată cu consimțământul, și asumarea și că „nu voi avea niciun fel de pretenție medico-legală, juridică și morală față de instituția medicală sau a vreunui angajat al acesteia”. Din documentarea Snoop a reieșit că nu este singura.