Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de control la CNAIR, „după ce compania de drumuri a pierdut cel puțin discutabil peste 340 de milioane de lei”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a trimis Corpul de control la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), conform anunțului făcut de Horațiu Cosma, secretar de stat în minister, care acuză compania de drumuri că „a pierdut cel puțin discutabil peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj pe Autostrada Sebeș-Turda”.

Horațiu Cosma a spus că actualul director CNAIR, Cristian Pistol, a semnat în noiembrie 2021 o înțelegere cu constructorii italieni, astfel că „lucrările au fost recepționate, iar constructorii urmau să limiteze eventualele penalități din arbitraj la 150 de milioane de lei”.

„Numai că, între timp, am văzut cu toții «calitatea» lucrărilor recepționate: alunecări de teren, porțiuni de autostradă închise și reconstruite, poduri deplasate, denivelări și foarte multe gropi”, a adăugat secretarul de stat, în mesajul postat joi seară pe Facebook.

El susține că Pistol a recepționat lucrările chiar dacă acesta au fost „prost executate”, precum și că „angajați din CNAIR au refuzat atunci să își asume recepția lucrărilor, însă vocile lor au fost reduse la tăcere”.

„Iar surpriza a venit odată cu sentința arbitrară: CNAIR trebuie să plătească nu 150 de milioane, cum semnase, ci peste 340 de milioane de lei. Arbitrul nu a luat în considerare înțelegerea semnată de Cristian Pistol, pentru că aceasta nu ar fi respectat rigorile legale – nu a fost legalizată și nici prezentată corespunzător în arbitraj. Practic, românii au plătit de două ori. O dată prin autostrada pe care nu au putut-o folosi în cei 4 ani de întârzieri. Și, doi, prin penalități mai mari decât fusese stabilit inițial”, a continuat Horațiu Cosma.

Oficialul a precizat că Ministerul Transporturilor a primit săptămâna trecută din partea CNAIR „solicitări pentru plata acestui arbitraj din bani publici”.

„Va fi sesizată și Curtea de Conturi”

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor a spus că „această situație nu poate fi trecută cu vederea”.

„Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, trimite Corpul de Control la CNAIR pentru a verifica întreaga situație. Concluziile vor fi trimise de urgență organelor competente. În plus, va fi sesizată și Curtea de Conturi pentru evaluarea prejudiciului și identificarea celor responsabili”, a adăugat Horațiu Cosma.

El susține că în minister sunt depistate constant „probleme grave ascunse sub preș”.

„Zi de zi deschidem uși în Ministerul Transporturilor și descoperim probleme grave ascunse sub preș”, a mai declarat secretarul de stat Horațiu Cosma.