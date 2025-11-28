BREAKING Ministrul USR al Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat demisia, după scandalul studiilor sale 

Demisia lui Ionuț Moșteanu vine la șase luni după ce a preluat funcția de ministru al Apărării. El și-a anunțat colegii de partid într-o ședință de la ora 12:00 că urmează să demisioneze, iar apoi a făcut anunțul oficial printr-o postare pe Facebook.

Ionuț Moșteanu a stat în fruntea Ministerului Apărării Naționale din 23 iunie, când Guvernul Bolojan a primit votul de încredere al Parlamentului. El și-a anunțat vineri demisia pe Facebook, în urma dezvăluirilor Libertatea privind studiile sale.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, a scris Moșteanu pe Facebook.

„România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni. Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie”, a mai scris, printre altele, Ionuț Moșteanu.

Știre în curs de actualizare