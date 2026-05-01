Minivacanța de 1 Mai: Locuri de grătar în București. Unde poți face focul fără să riști amendă. Unde se poate face picnic

Garda de Mediu avertizează, de 1 Mai, că nu orice petic de iarbă verde înseamnă şi liber la grătar, menționând care sunt zonele din București unde se poate face focul. În alte locuri se poate face picnic, dar fără aprinderea focului.

„1 Mai fără amendă? Se poate! Dacă e 1 Mai, e clar: mici, fum de grătar, prieteni şi celebra promisiune: «Anul ăsta chiar strângem după noi!» Dar atenţie! Nu orice petic de iarbă verde înseamnă şi liber la grătar”, avertizează ofiţialii Gărzii de Mediu, citați de News.ro.

Ei precizează că, potrivit Legii Picnicului (Legea nr. 54/2012), grătarul cu foc este permis doar în zonele special amenajate pentru picnic, dotate cu vetre pentru foc, mese şi spaţii pentru colectarea deşeurilor.

În parcuri sau în zonele indicate pentru picnic se poate sta la iarbă verde, dar fără aprinderea focului fără grătar, avertizează comisarii Gărzii de Mediu.

În Bucureşti, locurile unde se poate face grătar în spaţii amenajate sunt:

Parcul Morarilor

Parcul Dobroeşti

Parcul Lunca Florilor

Parcul Plumbuita I

Parcul Fabrica de Gheaţă

Parcul Sfântul Pantelimon

În schimb, grătarul nu este permis:

în parcurile obişnuite fără zonă special amenajată

la marginea pădurii

pe malul lacului

în spaţii improvizate

în jurul blocului sau pe balcon

„În curtea proprie, grătarul este permis, dar cu respectarea regulilor de siguranţă şi fără riscuri de incendiu. Dacă alegi varianta «lasă că merge şi aici» amenzile pot ajunge între 2.000 şi 5.000 lei, iar pentru alte abateri prevăzute de lege sancţiunile pot fi între 100 şi 3.000 lei”, menţionează Garda de Mediu.

Instituţia precizează că pot face verificări mai multe instituţii: Garda Naţională de Mediu, Poliţia Română, Jandarmeria, Poliţia Locală şi autorităţile locale.

Comisarii Gărzii de Mediu avertizează şi că, după mici şi bere, gunoiul nu rămâne în natură: „Sărbătoriţi frumos, responsabil şi fără vizite surpriză din partea autorităţilor!”.

