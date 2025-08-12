Minivacanța de Sfânta Maria – Pe ce rute vor fi suplimentate trenurile CFR Călători

CFR Călători a anunțat că trenurile de pe rutele cu cea mai mare cerere vor fi suplimentate, pentru minivacanța de Sfânta Maria. Vor fi vagoane în plus la Trenurile Soarelui și la cele spre centrele de pelerinaj.

CFR Călători spune că, în zilele cu trafic crescut din minivacanța de 15 august, pune la dispoziția publicului călător întreaga capacitate de vagoane disponibile.

Se vor face suplimentări la:

Trenurile cele mai solicitate spre și dinspre centrele de pelerinaj, pentru ca pelerinii să poată participa la slujbele prilejuite de sărbătoare;

„Trenurile Soarelui”, pentru ca turiștii să poată ajunge la serbările dedicate Zilei Marinei Române pe litoral.

Pentru a evita supraaglomerarea unor trenuri și situațiile neplăcute cauzate de epuizarea locurilor, CFR Călători recomandă pasagerilor