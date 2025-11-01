Minoră găsită într-o cutie în subsolul unui bărbat cunoscut pe Snapchat, în SUA. Alte două arestări în dosar

O adolescentă în vârstă de 13 ani din Louisiana, SUA, care dispăruse după ce l-a cunoscut pe un bărbat pe internet, a fost găsită în viață, într-o cutie, în locuința lui din Pennsylvania, alături de probe că a fost agresată sexual, potrivit autorităților, transmite The Guardian.

Ki-Shawn Crumity (26 de ani) a fost reținut joi și este acuzat de trafic de persoane, agresiune sexuală, contact ilegal cu un minor și corupere de copil. Până sâmbătă, în cadrul anchetei, în care sunt implicate autorități din mai multe state americane, au fost reținuți el și alți doi bărbați.

„Această copilă… a fost manipulată, exploatată și apoi abuzată sexual de către străini care au găsit-o online”, a declarat procurorul general din Louisiana, Liz Murrill. „Acesta este doar un exemplu al pericolelor reprezentate de rețelele sociale și de traficul de persoane”, a mai spus ea.

Fata dispăruse săptămâna trecută

Autoritățile spun că adolescenta din centrul dosarului a dispărut din Louisiana săptămâna trecută, după ce l-a cunoscut pe Crumity pe rețelele sociale. Anchetatorii au mers pe urmele ei prin mai multe state, iar în cele din urmă poliția din Pittsburgh, după ce a primit informații de la agenții federali, a găsit-o pe fetiță închisă într-o cutie acoperită cu cearșafuri în subsolul casei lui Crumity din cartierul Brighton Park al orașului.

La fața locului au fost găsite probe de agresiune sexuală, a relatat WWL Louisiana, publicație parteneră a The Guardian, atribuind informațiile surselor oficiale.

Citând o plângere penală, agenția de știri din Pittsburgh WTAE a relatat că fata a vorbit în detaliu cu anchetatorii despre ce i s-a întâmplat. Ea susține că l-a cunoscut cu Crumity pe platforma de social media Snapchat – și că acesta i-a promis că o va ajuta să fie adoptată de un adult de încredere.

Potrivit plângerii, copila a mers în Pittsburgh cu un autobuz, iar odată ajunsă în casa lui Crumity au dormit într-un pat în subsol împreună cu o a treia persoană, o femeie.

Adolescenta spune că a fost agresată sexual de mai multe ori

Crumity i-a mai dat fetei produse alimentare infuzate cu canabis și a agresat-o sexual în mod repetat timp de aproximativ o săptămână, a declarat adolescenta în fața anchetatorilor, conform WTAE.

În plângere, fata a menționat că nu s-a simțit niciodată mai în siguranță decât în spitalul în care a fost dusă după ce a fost găsită de autorități, mai notează WTAE.

Alți doi bărbați au fost arestați în acest dosar. Ronald Smith, în vârstă de 62 de ani, este acuzat că a fost cu fata în Columbus, Georgia, și a fost inculpat pentru răpire simplă și contribuție la delincvență juvenilă.

Al treilea bărbat – al cărui nume nu a fost dezvăluit pe moment – a fost arestat în New Orleans, după ce ar fi recunoscut că a fost cu fata în stația de autobuz, la aproximativ 96 de kilometri distanță, în Baton Rouge, Louisiana.

Foto: © Zhukovsky | Dreamstime.com