„Minte”. Cum au primit groenlandezii anunțul lui Trump

Lumina caldă a apusului de soare, reflectată pe vârful unui deal, în timp ce oamenii se plimbă pe o stradă acoperită de zăpadă în Nuuk, Groenlanda, pe 21 ianuarie 2026. FOTO: Mads Claus Rasmussen / AFP / Profimedia

Anunțul lui Donald Trump privind un proiect de acord pe tema Groenlandei a fost întâmpinat cu scepticism pe insula autonomă care face parte din Regatul Danemarcei, unde mulți locuitori se declară dezamăgiți de schimbările bruște de poziție ale președintelui american, scrie AFP.

Mai mulți groenlandezi intervievați de agenția franceză de presă în Nuuk, capitala teritoriului râvnit de Donald Trump, s-au arătat sceptici la aflarea veștii sau au spus că refuză să o creadă.

„Pur și simplu o minciună. Minte”, a reacționat Mickel Nielsen, un tehnician în vârstă de 47 de ani.

„Nu cred nimic din ce spune și cred că nu sunt singurul”, a adăugat bărbatul.

Din stațiunea de schi elvețiană Davos, care găzduiește Forumul Economic Mondial, Trump a anunțat miercuri seară, fără a da mai multe detalii, că a conceput cadrul unui viitor acord privind Groenlanda, în timpul unei întâlniri cu șeful NATO, Mark Rutte.

„Întâlnirea din această seară a fost foarte bună. Dar mai sunt multe de făcut”, a declarat Mark Rutte pentru AFP.

„Trump? Nu cred”, a comentat Anak, o asistentă medicală în vârstă de 64 de ani.

„Groenlanda este țara groenlandezilor. Nu putem dispune de ea așa, pentru orice. În orice caz, nu pentru Trump”, a adăugat femeia.

Același sentiment îl împărtășește și Miki, care a acceptat să vorbească sub acest pseudonim.

„El poate spune ceva și două minute mai târziu spune exact opusul. Așadar, este dificil să-l crezi”, a explicat acest bărbat, în vârstă de 31 de ani.

Donald Trump a refuzat să precizeze dacă compromisul în discuție acordă Statelor Unite posesia teritoriului autonom danez, așa cum a cerut în repetate rânduri.

Dar el a afirmat apoi că proiectul de acord aflat în discuție acordă Statelor Unite „tot ce (au) dorit”. „Cred că acest lucru pune pe toată lumea într-o poziție foarte bună, în special în ceea ce privește securitatea, mineralele și toate celelalte”, a precizat liderul de la Casa Albă, la plecarea de la Forumul din Elveția.

„NATO nu are în niciun caz dreptul să negocieze nimic fără noi, Groenlanda. Nimic despre noi, fără noi”, a reacționat deputata groenlandeză Aaja Chenmitz, una dintre cele două reprezentante ale Groenlandei în parlamentul danez.

„Iar faptul că NATO are un cuvânt de spus în privința țării noastre și a mineralelor noastre este complet nebunesc”, a adăugat ea.

Puțin mai devreme în aceeași zi, guvernul groenlandez a publicat o broșură, pregătită de mult timp, potrivit autorităților de la Nuuk, care oferă sfaturi populației în caz de „criză”.

Conform celui mai recent sondaj de opinie, publicat în ianuarie anul trecut, 85% dintre groenlandezi se opun anexării insulei de către Statele Unite. Doar 6% sunt în favoarea unei astfel de mutări.