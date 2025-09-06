Minunata Casa Vernescu și poveștile ciudate care o bântuie. De ce i se spune „Hruba lui Scaraoțchi”

Aflată pe Calea Victoriei și imposibil de ratat de către trecătorii și turiștii plimbăreți din centrul Capitalei, Casa Vernescu este un simbol perfect al arhitecturii eclectice de sorginte franceză de la începutul secolului al XIX-lea.

Un lucru e cert: este superbă și Bucureștiul istoric este de neimaginat fără ea.

Șii, pentru ca povestea acestei bijuterii să fie și mai grozavă, există o grămadă de legende și mistere legate de istoria acestei clădiri: I-a călcat pragul celebrul Lev Tolstoi? Este adevărat că este bântuită?

Citește, pe B365.ro, despre acestea și multe alte peripeții vom vorbi în următoarele rânduri.