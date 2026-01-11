Minus 13 grade prognozate în București luni noapte. Meteorolog: Ninsorile scad în intensitate, dar valul de ger rămâne în toată țara

Cele mai scăzute temperaturi, de -18 și -17 grade au fost, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Satu Mare și la Oradea. Valul de ger va persista în România până vineri, spune meteorologul Mihai Huștiu de la ANM.

Potrivit acestuia, sâmbătă noapte la Satu Mare au fost -18 grade Celsius, iar la Oradea -17 grade. În București, minimele au fost de minus 5 – minus 4 grade.

„Episodul de ninsori puternice se încheie duminică, la ora 12.00, în București și în județele din sud-estul țării. Va mai ninge astăzi, dar ninsorile vor deveni tot mai slabe. Rămâne însă gerul”, a afirmat meteorologul ANM, duminică, la Digi24.

El spune că noaptea de luni spre marți va aduce ger în toata țara, cu temperaturi de până la -13 grade în București luni noapte și marți dimineață.

„De miercuri, începe o încălzire a vremii în sudul și sudul-estul țării, iar de vineri toată țara iese de sub valul de frig. Temperaturile devin pozitive, vor fi 8-9 grade Celsius”, a adăugat meteorologul ANM.