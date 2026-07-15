Mirabela Grădinaru, implicată în proiectele derulate Olena Zelenska. Nicușor Dan: „A confirmat deja participarea”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că partenera sa, prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, se va implica în proiectele și inițiativele dedicate copiilor promovate la nivel internațional, inclusiv în cele susținute de Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Partenera președintelui Nicușor Dan și-a confirmat deja participarea la un eveniment care va avea loc pe 24 august, la Kiev, a anunțat miercuri șeful statului.

Întrebat dacă Mirabela Grădinaru ia în calcul să se alăture proiectelor inițiate de soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în special celor dedicate copiilor și cu potențial de a sprijini inclusiv copiii din România, șeful statului a răspuns afirmativ.

„Răspunsul este afirmativ. A confirmat deja participarea în 24 august”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a amintit că partenera sa a participat și la o întâlnire organizată la Washington de soția președintelui american și că subiectele legate de educația și protecția copiilor au fost discutate și la Ankara, în cadrul unei reuniuni a partenerilor liderilor politici.

„Vă aduc aminte că a participat la întâlnirea pe care a inițiat-o soția Președintelui american la Washington în urmă cu, cred, două luni. De asemenea, a fost o temă de discuție la Ankara, tot așa, între soți și soții de înalți demnitari. Toate aceste întâlniri au avut ca subiect educația din două perspective. Una, interferența cu tehnologia și cum putem să protejăm copiii de efecte nocive ale tehnologiei, și a doua, dependențele. Cumva, și tehnologia poate să fie o dependență”, a spus șeful statului.

Potrivit acestuia, Mirabela Grădinaru va continua să participe atât în România, cât și în străinătate la inițiative axate pe aceste teme.

„Deci, va participa și intern, și internațional la tipul acesta de manifestări, pentru că e un subiect care preocupă și cred că e important pentru societate. Confirm că o să fie în Kiev în 24 august”, a declarat Nicușor Dan.

Mirabela Grădinaru, implicată în proiecte privind protejarea copiilor în mediul digital

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a prezentat la Ankara, luna trecută, unde a avut loc Summitul Alianței Nord-Atlantice, proiectul „România în Lumină”, subliniind importanța protejării copiilor în contextul dezvoltării tehnologiei.

Mirabela Grădinaru a punctat și importanța educării copiilor într-un mediu în care lumea virtuală trebuie să vină în sprijinul învățarii și dezvoltării.

Prima doamnă a României a arătat că „tehnologia este un instrument valoros pentru educație și conectare, dar că, fără îndrumare și măsuri de protecție, poate deveni dăunătoare”, mai spun reprezentanții proiectului.

În intervenția ei, partenera lui Nicușor Dan a evidențiat și rolul guvernelor, al companiilor de tehnologie și al părinților în protejarea copiilor în mediul digital, astfel încât aceștia să beneficieze în siguranță de avantajele noilor tehnologii, a precizat sursa citată.