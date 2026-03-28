Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la o masă rotundă pe tema adicţiilor la copii și adolescenți

Partenera de viață a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, va participa, săptămâna viitoare, la o masă rotundă pe tema adicţiilor în cadrul proiectului „România în Lumină”, anunţă Administraţia Prezidenţială, într-un comunicat citat de News.ro.

„Evenimentul este organizat cu implicarea doamnei Mirabela Grădinaru, în parteneriat cu Asociaţia Zi de Bine, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Evenimentul se va desfăşura sub forma unei mese rotunde, care va avea loc marţi, 31 martie, începând de la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii.

„Prin iniţierea acestui demers, Administraţia Prezidenţială urmăreşte identificarea unor soluţii pe termen lung şi implementarea unor programe dedicate prevenirii adicţiilor în rândul copiilor şi tinerilor din România”, a mai transmis Administraţia Prezidenţială.

Reprezentanţii Preşedinţiei spun că tema adicţiilor este tot mai relevantă, atât în România, cât şi în Europa, pe măsură ce fenomenul afectează un număr tot mai mare de copii şi adolescenţi şi ameninţă dezvoltarea armonioasă a tinerei generaţii şi sănătatea societăţii.

„În acest context, prevenţia timpurie devine esenţială, fiind cea mai eficientă metodă de reducere a riscurilor asociate consumului de substanţe, dependenţelor digitale şi altor forme de adicţie comportamentală, prin educaţie, conştientizare şi intervenţie coordonată”, apreciază Administraţia Prezidenţială.

La eveniment vor participa medici, profesori, specialişti in domeniul adicţiilor, parlamentari din comisiile de specialitate, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de profil.

Vor lua cuvântul:

• Mirabela Grădinaru

• Diana Iancu, Consilier Prezidenţial

• Diana Punga, Consilier de Stat Administraţia Prezidenţialǎ

• Alexandru Florin Rogobete, Ministrul Sănătăţii

• Mihai Dimian, Ministrul Educaţiei şi Cercetǎrii

• Irineu Darǎu, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

• Melania Medeleanu, Fondator Asociaţia Zi de Bine

De asemenea, în cadrul dezbaterilor, vor susţine alocuţiuni medici, profesori şi specialişti în domeniul adicţiilor.