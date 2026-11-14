„Miracol pe Mississippi”: 180 de oameni salvați, după ce o navă de croazieră a fost lovită de un petrolier în New Orleans

Un vas de pasageri ancorat pe fluviul Mississippi s-a răsturnat vineri în mai puțin de 15 minute, după ce a fost izbit de o navă cisternă.

Accidentul s-a produs vineri, în jurul orei 12:30 (ora locală), în portul New Orleans din statul american Louisiana, unde nava de croazieră American Heritage, operată de compania American Cruise Lines, era acostată de aproximativ două ore pentru debarcarea turiștilor, potrivit The Guardian și BBC.

Nava cisternă Atlantic Asphalt a lovit în plin nava de croazieră. În urma impactului, vasul de pasageri a început să ia apă și s-a răsturnat treptat pe o parte. Mai mulți oameni au ajuns în apele reci și periculoase ale fluviului Mississippi.

„Pasagerii au început să debarce de pe navă după coliziune, dar, în timp ce se întâmpla acest lucru, vasul de croazieră a început să se scufunde, iar în cele din urmă s-a răsturnat și s-a întors. În acel moment am început să avem oameni în apă”, a declarat primarul orașului New Orleans, Helena Moreno.

Imagini filmate de martori și distribuite pe rețelele sociale surprind momentul în care nava de croazieră se înclină puternic și se răstoarnă pe o parte, în timp ce pasagerii cu veste de salvare așteaptă pe punte sau sunt scoși din apă de echipajele de intervenție.

„Miracol pe Mississippi”

Primarul Helena Moreno a descris deznodământul operațiunii de salvare drept „cu adevărat un miracol pe Mississippi” pentru că toți cei aproximativ 180 de pasageri și membri ai echipajului au fost găsiți în viață.

Treizeci de pasageri și doi polițiști portuari care au intrat în apă pentru a salva oamenii au fost transportați la spitalele din oraș, însă niciunul nu se află în stare critică.

„Nu avem nicio persoană dispărută, ceea ce este cu adevărat un miracol pe Mississippi”, a spus Helena Moreno într-o conferință de presă, atribuind salvarea intervenției rapide a poliției portuare, pompierilor, Pazei de Coastă și echipajelor de pe alte nave aflate în zonă, care au sărit imediat în apă pentru a-i scoate pe oameni.

Totodată, primarul a precizat că nava cisternă a evitat la limită lovirea unui pod rutier din apropiere, traversat zilnic de aproximativ 160.000 de vehicule.

Un martor citat de BBC a descris zgomotul impactului drept „sunetul unui film de război”: „Imaginați-vă tone de oțel zdrobindu-se. Arăta ca ceva desprins din Titanic”.

Cauza exactă a coliziunii este anchetată, însă comandantul Pazei de Coastă a SUA din sectorul New Orleans, Melanie Burnham, a declarat că nava cisternă pare să fi suferit „o pierdere a controlului direcției”.