Mircea Lucescu nu mai poate fi operat, au decis medicii

Medicii de la Spitalul Universitar au decis să renunțe la o operație – Oxigenarea prin membrană extracorporală (ECMO) – la care voiau să-l supună pe Lucescu, scrie site-ul de sport Golazo.

Operația – ECMO – este o procedură medicală avansată care oferă suport respirator și cardiac temporar pacienților aflați în insuficiență cardiacă sau insuficiență respiratorie amenințătoare de viață, scrie publicația.

Intervenția fusese luată în calcul în cursul zilei de luni, împreună cu un renumit doctor român, Marian Andronache, care profesează de ani buni în Franța.

Din cauza stării lui Lucescu, care se află internat în comă indusă, medicii au renunțat însă la operație.

