Mirosul de durian i-a pus în alertă pe pompierii dintr-un celebru oraș german

Mirosul puternic cauzat de un fruct de durian a determinat o serie de intervenții ale brigăzii de pompieri din orașul german Wiesbaden, care a fost solicitată să intervină de patru ori în cursul zilei de sâmbătă deoarece localnicii se temeau de o posibilă scurgere de gaze, au anunțat pompierii germani, citați de DPA și Agerpres.

Mirosul fructului de durian, o plantă originară din Asia de Sud-Est, seamănă cu cel al gazelor naturale.

Sâmbătă după-amiază, pompierii germani au fost alertați și chemați să intervină pentru prima dată la un centru comercial unde mirosul de gaz era puternic, însă măsurătorile lor nu au detectat prezența gazelor, iar clădirea nu era racordată la rețeaua de gaze.

La începutul serii de sâmbătă, serviciile de urgență au fost chemate din nou la acel centru comercial, întrucât mirosul de gaze devenise din nou foarte puternic. În timp ce efectuau operațiuni de căutare în magazinele din zonă, pompierii au descoperit fructele de durian într-un supermarket asiatic. Se presupune că sistemul de ventilație al centrului comercial ar fi distribuit mirosul în întreaga clădire.

În cadrul unei alte intervenții într-o clădire rezidențială desfășurată sâmbătă seară, pompierii din Wiesbaden au descoperit că tot un fruct de durian era responsabil pentru mirosul de gaze resimțit și în acel imobil.

