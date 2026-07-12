Miruță l-a chemat la minister pe șeful CFR Călători după ce pasagerii au reclamat probleme în trenuri: „65% este procentul celor care spun că nu funcționează aerul condiționat”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, arată că 86% dintre cei care au completat formularul online unde călătorii CFR pot semnala direct problemele pe care le-au întâlnit în trenurile operate de compania națională nu ar recomanda altor persoane călătoria lor, motiv pentru care l-a invitat, luni, la minister, pe directorul CFR Călători.

Într-o postare pe Facebook, Miruță afirmă că, după o săptămână de la lansarea formularului online prin care călătorii CFR pot transmite problemele din timpul deplasării cu trenul, peste 1.000 de persoane au completat deja, notează Agerpres.

Printre cele mai importante probleme sesizate, spune ministrul interimar, se numără aerul condiționat defect și lipsa curățeniei în toatele și vagoane, foarte mulți dintre călători arătând că nu ar recomanda experiența lor.

„A trecut o săptămână de când am lansat formularul prin care călătorii CFR îmi transmit direct problemele din tren. Date de la firul ierbii, de la oamenii care plătesc bilete. 1.091 de călători au completat deja, iar numărul crește. Sunt, deci, date relevante – 65% este procentul celor care spun că nu funcționează aerul condiționat; 29% spun că a doua cea mai mare problemă este curățenia în toalete și în vagoane; 86% dintre călători nu ar recomanda altcuiva călătoria pe care ei au făcut-o. 70% dintre călători au fost cu trenurile IR, unde aerul condiționat este standard obligatoriu. Datele nu arată bine, motiv pentru care, dimineață (luni – n.r.), la ora 10:00, l-am invitat la Ministerul Transporturilor pe directorul CFR Călători”, a scris Miruță duminică.

El mai spune că în formularul deja lansat a mai fost adăugată o rubrică în care CFR trebuie ca, în două zile de la primirea sesizării, să completeze cu lămuririle necesare.

„Lucrăm simplu pentru a pune lanterna pe cauză: în tabelul cu fiecare caz sesizat de călători în această săptămână, am mai creat o coloană în care CFR să completeze, în două zile, explicația. Fiecare sesizare trebuie să aibă un răspuns. Iar acolo unde există vinovați, trebuie să existe și consecințe. Lăsăm în continuare formularul deschis. Timpul în care problemele erau ascunse în rapoarte s-a încheiat. De acum înainte, fiecare problemă semnalată trebuie abordată”, a mai precizat Radu Miruță.

Miruță: „Am sunat la call center-ul CFR. 15 minute nu mi-a răspuns nimeni”

Miruță spune că a făcut acest demers după ce mai multe persoane i-au semnalat o serie de probleme în călătoria cu trenul, cum ar fi „aer condiționat care nu funcționează, întârzieri, lipsă de informații, condiții de călătorie care nu sunt cele pe care le meritați”.

„Ca să văd cum funcționează sistemul și din perspectiva unui călător obișnuit, am sunat și eu la call center-ul CFR să întreb câte sesizări au fost primite. Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis. I-am chemat apoi pe directorul CFR Călători și pe directorul CFR Infrastructură. Tipic: pe hârtie stăm aproape bine”, a scris ministrul interimar al Transporturilor într-un mesaj pe Facebook.