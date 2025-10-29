Mişcare surprinzătoare: SUA ridică sancţiunile impuse lui Milorad Dodik, liderul naţionalist pro-rus al sârbilor din Bosnia

Vladimir Putin l-a primit la Kremlin pe liderul sârbilor bosniaci Milorad Dodik, căutat de justiția din Bosnia. Credit foto: Mikhail Tereshchenko / AP / Profimedia

Departamentul Trezoreriei SUA a ridicat miercuri sancţiunile impuse liderului naţionalist al sârbilor din Bosnia, Milorad Dodik, precum și aliaţilor săi, membrilor familiei şi companiilor legate de aceştia, a anunţat Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), potrivit Reuters.

OFAC nu a explicat de ce a eliminat de pe lista de sancţiuni zeci dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Milorad Dodik, inclusiv miniştri ai guvernului său, precum şi pe fiul şi fiica acestuia, scrie News.ro. Însă oficialii sârbi au declarat că au lucrat discret la stabilirea unei relaţii mai cooperante cu SUA, păstrând în acelaşi timp legături prietenoase cu Rusia, vechiul aliat.

Milorad Dodik este fostul preşedinte al Republicii autonome Srpska din Bosnia, care a fost destituit din funcţie în august, în urma unei hotărâri judecătoreşti care i-a interzis să mai activeze în politică. El se afla sub sancţiuni americane din 2017 pentru că a încălcat tratatul de pace de la Dayton, care a pus capăt războiului etnic din Bosnia din anii 1990 şi a menţinut integritatea ţării.

Într-o postare pe profilul său de X, Milorad Dodik le-a mulţumit preşedintelui american Donald Trump şi asociaţilor săi pentru că au corectat ceea ce el a numit „marea nedreptate făcută Republicii Srpska, reprezentanţilor săi şi familiilor acestora”.

„Decizia de a ridica sancţiunile nu este doar o reabilitare legală, ci şi morală a adevărului despre Republica Srpska şi toţi cei care o servesc cu onoare”, a spus Dodik.

Naţionalist pro-rus, Dodik a susţinut mult timp secesiunea Republicii Srpska de Bosnia şi a refuzat să demisioneze din funcţia de preşedinte al acesteia.

Cu toate acestea, pe 18 octombrie, parlamentarii sârbi bosniaci au numit un preşedinte interimar, recunoscând oficial pentru prima dată că Dodik se retrage din funcţie după ce un tribunal de stat i-a interzis să mai activeze în politică. Preşedintele interimar va exercita funcţia până la alegerile prezidenţiale anticipate programate pentru 23 noiembrie.

Parlamentul a anulat, de asemenea, o serie de legi separatiste care au fost adoptate în ultimul an, după ce Dodik a fost pus sub acuzare pentru că a sfidat deciziile trimisului internaţional pentru pace al Bosniei şi ale Curţii Constituţionale.

O nouă strategie?

Departamentul de Stat al SUA a salutat aceste măsuri, afirmând că ele sunt rezultatul eforturilor conduse de SUA „de a dezamorsa criza din Bosnia şi Herţegovina”.

„Conformarea lui Dodik cu hotărârea curţii din Sarajevo indică faptul că acesta doreşte să rămână în relaţii bune cu administraţia Trump”, a declarat Jay Truesdale, un fost diplomat american cu experienţă în regiune. „El a renunţat la cele mai importante sfidări la adresa Acordurilor de la Dayton pentru a calma Casa Albă, deşi îşi păstrează capacitatea de a lansa o altă campanie de secesiune perturbatoare”, a comentat diplomatul.

Dodik contestă verdictul tribunalului de stat la Curtea Constituţională, care este de aşteptat să se pronunţe săptămâna viitoare. El contestă, de asemenea, decizia Comisiei Electorale de a-i retrage mandatul prezidenţial.

În ciuda numirii unui înlocuitor interimar, Dodik a continuat să îşi îndeplinească atribuţiile şi să călătorească în străinătate în calitate de preşedinte.

El a declarat că Republica Srpska nu îşi va schimba politica, secesiunea rămânând obiectivul său final.