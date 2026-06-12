Mișcare surpriză pe piața imobiliară românească 

Grupul Star Capital Finance, fondat și condus de omul de afaceri ceh Josef Malíř, intră pe piața imobiliară românească prin achiziția a două parcuri de retail din Miercurea Ciuc și Moinești de la dezvoltatorul ceh RC Europe, fondat și deținut de antreprenorii Miroslav Hartman și Jan Prokop – foști directori ai retailerului german Lidl, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Star Capital Finance (SCF), care gestionează active în valoare de peste 930 milioane euro, a cumpărat parcurile de retail Nest din Miercurea Ciuc și Moinești la un preț de circa 40 de milioane de euro, marcând intrarea pe piață a investitorului, care intenționează să se extindă pe plan local, potrivit surselor Profit.ro.

Nest Miercurea Ciuc a fost inaugurat în 2020 și are o suprafață de 17.540 de metri pătrați închiriată unor retaileri precum Zoo Center, Sportisimo, Dr. Max, JYSK, Martes Sport, Altex, LC Waikiki, Deichmann, Takko, Tabac Express, CCC, Pepco, Noriel Toys și KFC. Nest Moinești a fost dezvoltat pe un teren cu o suprafață de 15.000 de metri pătrați lângă un hipermarket Kaufland. Parcul de retail are o suprafață de 5,647 de metri pătrați și a fost inaugurat în 2022 cu chiriași precum Pepco, Kik, JYSK, Deichmann, Tedi, ZOO Center, Martes și Sinsay.

„România este una dintre cele mai atractive piețe imobiliare din Europa Centrală și de Est, iar intrarea pe această piață este o extensie logică a strategiei noastre regionale”, a declarat Josef Malíř, CEO și proprietar al SCF. „Pentru prima noastră achiziție, am căutat proprietăți în locații dovedite, cu un mix stabil de chiriași și un potențial real de creștere a valorii”.

Investitorul ceh a fost asistat în tranzacție de echipa companiei de consultanță imobiliară a IO Partners.

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