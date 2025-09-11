Mișcarea făcută de Emmanuel Macron după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei: „Nu vom ceda”

Președintele Emmanuel Macron a anunțat joi că Franța va trimite trei avioane de luptă pentru a „ajuta la protejarea spațiului aerian al Poloniei”, după ce Varșovia a acuzat Rusia că a lansat un atac cu drone pe teritoriul său, potrivit AFP.

„În urma incursiunilor cu drone rusești în Polonia, am decis să trimit trei avioane Rafale pentru a contribui la protejarea spațiului aerian polonez și a flancului estic al Europei, alături de aliații noștri din NATO. Nu vom ceda în fața intensificării intimidărilor Rusiei”, a transmis Macron pe platforma X.

Donald Tusk: Polonia a primit oferte de sprijin antiaerian din partea aliaților europeni

Polonia a primit oferte de sprijin pentru apărarea sa antiaeriană din partea aliaților europeni, a declarat premierul Donald Tusk după discuțiile purtate în urmă cu o zi cu liderii Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Țărilor de Jos, Ucrainei și NATO, potrivit Reuters și The Guardian.

„În convorbirile de astăzi… am primit nu doar expresii de solidaritate cu Polonia, ci mai ales propuneri de sprijin concret pentru apărarea antiaeriană a țării noastre”, a scris Tusk pe X, după ce Polonia a doborât miercuri drone suspecte rusești intrate în spațiul său aerian.