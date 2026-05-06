Mișcarea făcută de Iran în timp ce Donald Trump a suspendat operațiunea „Proiectul Libertate”

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araqchi, s-a întâlnit miercuri cu ministrul chinez de externe, Wang Yi, la Beijing, a informat agenția de știri de stat Xinhua, conform Reuters.

Vizita de o zi a lui Araqchi are loc cu o săptămână înaintea vizitei programate a președintelui american Donald Trump la Beijing pentru un summit cu președintele Xi Jinping, pe 14 și 15 mai.

La începutul acestei săptămâni, SUA și Iranul au lansat noi atacuri în Golful Persic, în timp ce se luptau pentru controlul asupra Strâmtorii Ormuz cu blocade maritime reciproce, amenințând un armistițiu deja fragil.

Trump a declarat ulterior că Marina SUA va ajuta navele să treacă prin strâmtoare. Dar operațiunea „Proiectul Libertate” a fost suspendată după ce Trump a declarat marți că s-au înregistrat „progrese mari” în direcția unui acord cu Iranul.

Nu a existat o reacție imediată din partea Teheranului la declarațiile liderului de la Casa Albă.

Ministrul iranian de externe a declarat că atacurile de luni, care au avut loc după ce el a afirmat că Teheranul analizează solicitarea lui Trump de a purta negocieri, au arătat că nu există o soluție militară la această criză.

Beijingul, deși a menținut o poziție în mare parte neutră față de conflict, s-a opus atacurilor asupra suveranității Iranului și a facilitat, de asemenea, eforturile de mediere.

China a îndemnat în repetate rânduri SUA și Iranul să mențină armistițiul și să ridice restricțiile din Strâmtoarea Ormuz.