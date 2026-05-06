Trump anunță oprirea operațiunii „Proiectul Libertate”, la doar câteva zile după ce a lansat-o

Donald Trump ține o conferință de presă la Casa Albă, pe 6 aprilie 2026, în Washington, DC. FOTO: IMAGO / imago stock and people / Profimedia

Operațiunea americană de ghidare a navelor blocate prin Strâmtoarea Ormuz va fi suspendată pentru o „scurtă perioadă de timp”, a anunțat președintele Donald Trump, potrivit BBC.

Trump a declarat că „Proiectul Libertate”, care a început cu câteva zile mai devreme, va fi oprit printr-un „acord reciproc”, deoarece s-au făcut „progrese mari” către un acord cu Iranul.

Presa de stat iraniană a caracterizat-o drept o victorie, spunând că Trump „s-a retras” după „eșecurile continue” de a redeschide această cale navigabilă vitală pentru transportul maritim global.

Anunțul președintelui american a venit în contextul în care secretarul de stat Marco Rubio a declarat că ofensiva inițială americano-israeliană din Iran – Operațiunea Epic Fury – s-a încheiat.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a declarat că a luat decizia „pe baza cererii Pakistanului”, care a acționat ca intermediar între SUA și Iran. El a adăugat că blocada americană asupra porturilor iraniene va rămâne în vigoare.

„Am prefera calea păcii”

Anunțul lui Trump ar putea surprinde pe unii. Acesta subminează mesajele transmise timp de o zi de Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth și președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine – toți spunând că operațiunea va asigura libertatea navigației și a comerțului în Strâmtoarea Hormuz și Golful Persic.

„Am prefera calea păcii. Ceea ce ar prefera președintele (Donald Trump) este o înțelegere”, a declarat Rubio reporterilor marți.

Ce se va întâmpla în continuare este neclar. Administrația subliniase că Proiectul Libertate era o campanie „separată și distinctă” de blocadă, care are scopul de a pune presiune economică asupra Iranului.

„Proiectul Libertate” a fost menit să ajute la restabilirea fluxului de petrol din regiune și la revenirea în cele din urmă a economiei globale la normalitate, prin ghidarea navelor blocate în afara Golfului prin căile navigabile în mare parte închise.

Pe de altă parte, administrația ar putea spera că înghețarea „Proiectului Libertate” – la care iranienii s-au opus vehement – îi va ajuta să se readucă la masa negocierilor.

Navă lovită „de un proiectil necunoscut”

Ghalibaf, principalul negociator al Iranului în discuțiile de luna trecută cu SUA , a declarat: „Securitatea transportului maritim și tranzitul de energie au fost puse în pericol de SUA și aliații săi prin încălcarea armistițiului și blocada. Cu toate acestea, actele lor malefice vor eșua”.

Marți seară, UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a declarat că o sursă verificată i-a spus că o navă de marfă a fost lovită „de un proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz. Alte detalii nu au fost disponibile imediat.

Mai devreme în cursul zilei, Emiratele Arabe Unite au declarat că apărarea sa aeriană a atacat rachete și drone din Iran pentru a doua zi consecutiv.

Iranul a negat marți că ar fi lansat vreun atac asupra Emiratelor Arabe Unite, un purtător de cuvânt militar declarând că „Dacă o astfel de acțiune ar fi fost întreprinsă, am fi anunțat-o ferm și clar”.

Diversele comentarii ale oficialilor americani sugerează că SUA au puțin apetit pentru a reveni la operațiuni la scară largă – perturbând în continuare piețele, provocând creșteri vertiginoase ale prețurilor și întâmpinând opoziția unor mari părți ale americanilor.

Trump a mai declarat că discută redeschiderea strâmtorii cu Japonia și se așteaptă să aibă o conversație pozitivă cu președintele chinez Xi Jinping pe această temă atunci când va vizita China săptămâna viitoare.