Mișcarea făcută de Shein, după noile taxe impuse de UE. Strategia va avantaja unii clienți

Gigantul din industria fast-fashion Shein a anunţat miercuri că va investi 500 de milioane de euro în extinderea centrului său logistic european din Polonia, în încercarea de a accelera livrările şi de a reduce impactul noilor taxe impuse de Uniunea Europeană coletelor ieftine provenite din afara blocului comunitar, scrie Reuters.

Decizia vine după ce UE a introdus în iulie o taxă de 3 euro pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro, majorată cu încă 2 euro începând de la 1 noiembrie, notează News.ro.

Măsurile blocului comunitar urmăresc limitarea concurenţei considerate neloiale din partea platformelor de comerţ electronic precum Shein, Temu şi AliExpress, care livrează volume uriaşe de produse direct din China.

Noile taxe au determinat retailerii chinezi să îşi adapteze strategiile logistice şi comerciale. Shein a fost deja afectată de scăderea puternică a vânzărilor din Europa în trimestrul al doilea, evoluţie care a contribuit la reducerea cu 67% a profitului net al companiei.

„Prin această investiţie, construim operaţiuni europene mai eficiente, mai flexibile şi mai reziliente”, a declarat Leonard Lin, directorul global pentru afaceri publice al Shein.

Investiţia vizează extinderea semnificativă a centrului logistic din apropierea oraşului Wroclaw, Polonia. Potrivit companiei, până la sfârşitul anului 2026, operaţiunile de aici vor ajunge la peste 10.000 de angajaţi şi 6.500 de roboţi autonomi utilizaţi în activităţile logistice.

Extinderea va permite Shein să depoziteze mai multe produse direct pe teritoriul Uniunii Europene şi să reducă timpii de livrare. Clienţii din anumite pieţe europene vor putea primi produsele aflate în depozitul polonez în cel mult 48 de ore.

Strategia reflectă schimbările provocate de noile reglementări europene, care obligă platformele asiatice să îşi regândească modelul bazat pe expedierea directă a coletelor ieftine din China către consumatorii europeni.

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