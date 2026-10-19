Misiune „istorică” pe frontul din Ucraina: Soldat rănit în luptă, evacuat cu o dronă aeriană

Compania de Sisteme Terestre Fără Pilot a Brigăzii Separate 92 de Asalt a Ucrainei și alte unități ale armatei ucrainene au evacuat în premieră cu ajutorul unei drone aeriene un soldat rănit în luptă, potrivit conturilor de socializare ale brigăzii, care a descris misiunea drept „istorică”, a scris luni agenția spaniolă de presă EFE.

„Din cauza activității intense a dronelor inamice și a faptului că zona era minată, evacuarea cu vehiculele terestre fără pilot tradiționale nu a fost posibilă. Așadar, specialiștii din compania noastră și-au asumat responsabilitatea de a face ceea ce nimeni nu mai făcuse până atunci: evacuarea unui soldat cu o dronă aeriană”, menționează comunicatuol transmis de brigadă.

Drona aeriană utilizată a fost un hexacopter (o dronă alimentată de șase motoare și cu șase elice) de la compania ucraineană Gurzuf Defence, care a furnizat gratuit aeronava fără pilot, notează Agerpres.

În colaborare cu compania și cu alte unități ale armatei, specialiști din cadrul companiei au modificat această dronă, folosită în mod normal în misiuni de atac, astfel încât să poată transporta greutatea soldatului rănit fără a se dezechilibra.

Apoi, au realizat această operațiune, care, conform comunicatului de presă, este prima de acest fel efectuată vreodată în lume.

Drona a fost pilotată de un operator din Brigada 30 Separată Mecanizată, din care face parte și soldatul rănit, care a fost salvat cu succes și a cărui viață nu este în pericol.