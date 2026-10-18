Misiune spațială în premieră. Japonia va aduce mostre de pe unul dintre „cei mai importanți munți încă necuceriți din sistemul solar”

Japonia urmează să lanseze o navă spațială care va aduce înapoi pe Pământ probe de pe Phobos, unul dintre cei doi sateliți naturali care orbitează în jurul planetei Marte, potrivit The Guardian.

Misiunea, o premieră la nivel mondial, va dura cinci ani, iar oamenii de știință speră că aceasta va oferi indicii despre modul în care s-au format Phobos și „fratele” său mai mic, Deimos, dar poate și despre originile vieții în sistemul solar.

Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială (JAXA) își propune să lanseze nava spațială luni seară, la 22:41, ora României, cu ajutorul noii rachete H3, principalul lansator japonez.

Yasuhiro Kawakatsu, managerul de proiect al misiunii Martian Moons eXploration (MMX), a declarat că mostrele de pe Phobos vor furniza date utile pentru ca oamenii de știință să ia în calcul folosirea unui satelit marțian drept bază pentru o viitoare misiune cu echipaj uman către planetă. SUA, China și alte state speră să trimită astronauți pe Marte.

„În ciuda importanței lor potențiale, lunile marțiene nu au fost niciodată investigate pe deplin”, a spus Kawakatsu. „Acestea sunt cunoscute drept cei mai importanți munți încă necuceriți din sistemul solar”, a adăugat acesta.

Misiune internațională

Japonia conduce o misiune internațională, care include echipamente și sprijin pentru comunicații din partea NASA și a altor agenții spațiale naționale.

Începând cu anii 1960 au fost lansate zeci de misiuni spre Marte, dar sateliții săi naturali rămân în mare parte un mister. Mai multe încercări rusești de a ateriza pe Phobos, inclusiv una lansată în 2011, au eșuat.

O întrebare-cheie este cum s-au format Phobos și Deimos și din ce sunt alcătuiți, iar oficialii JAXA cred că mostrele aduse de pe Phobos vor oferi răspunsuri.

Oamenii de știință au ales să colecteze mostre de pe Phobos în principal pentru că acest satelit se află mai aproape de Marte decât Deimos și, prin urmare, ar putea conține mai multe informații despre planetă. Potrivit oficialilor JAXA, materialul provenit de pe Marte ar urma să reprezinte aproximativ 0,1% din materialul colectat de pe Phobos.

Misiunea include și planuri de survolare a Deimos.

Marte se află, în punctul cel mai apropiat, la 55 de milioane de kilometri de Pământ. Kawakatsu a precizat că distanța efectivă de zbor va fi de 500-600 de milioane de kilometri.

După lansarea cu racheta H3, nava spațială va ajunge în zona lui Marte cam în august 2027. Apoi va zbura în apropierea lui Phobos și în jurul său timp de trei ani, pentru a colecta date și mostre de pe satelitul natural, iar în 2031 va reveni pe Pământ.