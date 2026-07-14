Misiune spațială ruso-americană. Șeful NASA ajunge la Baikonur pentru prima dată în ultimii 8 ani

Rusia a lansat marţi o misiune formată din doi cosmonauţi ruşi şi un astronaut american către Staţia Spaţială Internaţională (ISS) de pe cosmodromul din Kazahstan, reluând astfel lansările cu echipaj uman de pe o rampă reparată recent, lansare realizată în prezenţa şefilor NASA şi Roscosmos, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Astronautul american Anil Menon şi cosmonauţii Piotr Dubrov şi Anna Kikina au decolat de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan la bordul capsulei ruseşti Soiuz MS-29 la ora 10:47 EDT (14:47 GMT) în direcţia ISS, unde vor petrece circa opt luni în cadrul celei de-a 75-a misiuni rotative pe avanpostul orbital.

Echipajul şi capsula Soiuz care îi transportă au fost plasaţi pe orbită 10 minute după lansare, începutul unei călătorii orbitale cu o durată de circa trei ore către laboratorul spaţial pe care vor andoca la ora 13:56 EDT.

Onwards and upwards! @astro_anil, Pyotr Dubrov and Anna Kikina lifted off from Baikonur at 10:47am ET (1447 UTC).



They'll arrive at the @Space_Station later today; live docking coverage is scheduled to begin at 1:10pm ET (1710 UTC). pic.twitter.com/bP1p2DmLkB — NASA (@NASA) July 14, 2026

Lansarea s-a desfăşurat în prezenţa directorului Roscosmos, Dmitri Bakanov, şi a administratorului NASA, Jared Isaacman, primul şef al NASA care vizitează baza de lansarea rusească din 2018. Tensiunile generate de războiul în desfăşurare dintre Rusia şi Ucraina l-au împiedicat pe Bill Nelson, şeful NASA în mandatul preşedintelui Joe Biden, să participe la astfel de discuţii.