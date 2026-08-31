„Misiune” UE în Serbia, după ce au fost anunțate funeralii de naționale pentru „Măcelarul din Balcani”. Mesaj de la Bruxelles

Comisarul european pentru extindere a anunțat că în 9 septembrie va merge „în misiune” în Serbia, unde autoritățile au anunțat funeralii naționale pentru Ratko Mladic, potrivit AFP.

Supranumit „Măcelarul din Balcani” pentru rolul său din masacrul de la Srebrenica din 1995, fostul lider militar al sârbilor bosniaci a murit joi, la Haga, unde ispășea o condamnare la închisoare pe viață pentru genocid și crime împotriva umanității.

Glorificarea criminalilor de război „este contrară valorilor fundamentale europene și nu-și are locul nici în Uniunea Europeană, nici în țările care aspiră să devină membre”, a declarat luni comisarul european Marta Kos, citată de Agerpres.

Ratko Mladic era „un criminal de război condamnat, care ispășea o pedeapsă de închisoare pe viață pentru genocidul de la Srebrenica și pentru crime împotriva umanității”, a continuat Marta Kos.

„Pe această bază vom evalua evoluția situației”, a precizat comisarul european pentru extindere.

Serbia are statut de țară candidată pentru aderarea la UE din martie 2012, în baza unei cerere de aderare depuse în 2009. Totuși, discuțiile au stagnat din cauza reformelor considerate insuficiente în materie de stat de drept, precum și din cauza tensiunilor care există între Belgrad și Kosovo.

Serbia vrea „funeralii naționale” pentru Ratko Mladic

Ministrul sârb al justiției, Nenad Vujic, a declarat vineri că Mladic va avea „funeralii naționale” în Serbia, cu „onorurile militare și de stat la care are dreptul”.

„Este cert că generalul Mladic va primi toate onorurile militare și de stat la care are dreptul”, a declarat Vujic.

Mladic a murit la câteva zile după ce Mecanismul Internațional, însărcinat să exercite funcțiile reziduale ale tribunalelor penale, a respins pentru ultima oară cererea familiei sale și a guvernului sârb de a-l transfera la un spital militar din Belgrad pentru a fi îngrijit.

Războiul din Bosnia din 1992-1995 s-a soldat cu aproximativ 100.000 de morți și 2,2 milioane de persoane strămutate.

La Srebrenica, forțele sârbe aflate sub comanda lui Ratko Mladic au executat 8.000 de bosniaci musulmani care căutaseră refugiu în ceea ce trebuia să fie o enclavă protejată de Națiunile Unite.