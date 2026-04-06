Misiunea Artemis II. Cum arată fața nevăzută a Lunii și ce știm despre ea

Astronauții misiunii Artemis II ajung la noapte aproape de fața nevăzută a Lunii, despre care oamenii nu știau nimic până acum 67 de ani. Luni seară vor atinge și cel mai îndepărtat punct de Terra la care s-a aflat vreodată un echipaj uman.

Survolul Lunii începe la ora României 21.46 și va dura câteva ore. La ora României 2.02, în noaptea de luni spre marți, Orion se va afla cel mai aproape de suprafața Lunii (6.550 km).

Punctul cel mai îndepărtat de Terra va fi atins la ora 20.56, luni seara. Distanța față de Terra va fi de 406.000 km, cu 6.000 km peste record stabilit de misiunea Apollo 13, în anul 1970. Mai multe despre misiune și despre calendarul ei puteți vedea aici.

O față accidentată și haotică

Cele două fețe ale Lunii sunt foarte diferite, iar fața pe care o vedem este compusă din câmpii întinse formate din lavă răcită, numite „maria” (din latinescul pentru mări). Fața ascunsă este mai accidentată, mai dură, plină de cratere, fiindcă a fost lovită de asteroizi. Per total are un aspect mai dur și mai haotic decât fața care este vizibilă de pe Terra.

Cratere pe fata indepartata a Lunii, Apolo 8, anul 1968 (foto NASA)

Această față ascunsă a Lunii, cu teren accidentat, a fost fotografiată pentru prima dată de o sondă spațială sovietică numită Luna 3 în 1959 și a fost văzută direct de oameni pentru prima oară în ziua de Crăciun a lui 1968, de către astronauții misiunii americanii Apollo 8.

Un studiu care analizează geologia și gravitația Lunii, publicat în 2025, venea cu explicații legate de motivul pentru care cele două fețe ale corpului ceresc sunt așa de diferite.

Cercetătorii au descoperit că fața vizibilă a Lunii se deformează ceva mai mult decât cea ascunsă, în timpul orbitei sale eliptice în jurul Pământului, din cauza gravitației planetei noastre. Acest fapt indică diferențe în interiorul geologic, mai ales în manta, stratul de sub scoarță.

Interiorul Lunii nu este uniform, partea vizibilă este mai caldă și mai activă geologic în adâncime, în comparație cu partea ascunsă.

Pe fața ascunsă a Lunii NU este mereu noapte sau întuneric total. Precum pe fața vizibilă a Lunii, există și pe fața ascunsă a Lunii un ciclu lunar complet de zi și noapte, care durează aproximativ 29,5 zile.

O super-lovitură de imagine „made in China”

Deși nu este întuneric absolut pe fața ascunsă a Lunii, aceasta este denumită adesea și „partea întunecată a Lunii”, pentru că este mai puțin cunoscută și mai puțin explorată decât fața vizibilă.

Fața nevăzută a dat naștere unor teorii nebunești ale conspirației: acolo ar avea bazele diverse soiuri de extratereștrii care stau acolo, știind că nu le putem repera prezența. Dacă oamenii ar încerca să aselenizeze acolo, naveta ar fi distrusă, spuneau cei cu foarte multă imaginație.

O sondă chineză, Chang’e 4, a aselenizat pe fața ascunsă, în 2019, în regiunea craterului denumit Von Karman.

A fost o lovitură de imagine pentru China, țară care a vrut să arate că programul său spațial a ajuns să fie unul de clasă mondială, reușita fiind una importantă din punct de vedere tehnic, dar și simbolic. Rover-ul denumit Yutu 2 a trimis informații despre solul din acel crater, după ce a folosit un radar care făcea investigații ale solului.

Luna s-a format acum 4,5 miliarde de ani, iar la început se învârtea foarte repede în jurul axei proprii, dar, cu timpul, gravitația terestră a încetinit această rotație. Perioada de rotație a Lunii în jurul axei proprii a scăzut, ajungând egală cu cea de revoluție în jurul Pământului, adică aproximativ 27 de zile. Fenomenul se numește rotație sincronă și una dintre consecințe este că Luna își arată mereu aceeași față către Terra.